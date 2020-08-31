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Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения

31 августа 2020 16:39
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Новости Беларуси. Президент Беларуси сегодня принимает поздравления. В адрес главы государства поступают многочисленные послания и телефонные звонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения-1

Среди поздравивших в личной беседе по телефону – Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон. Пользуясь случаем, лидеры стран также предметно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных структур.

Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения-4

Поздравительное послание поступило от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который отметил, что в настоящее время китайско-белорусские отношения находятся в наилучшем периоде развития в истории.

Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения-7

Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения-9

Александра Лукашенко с днем рождения также поздравили лидеры Узбекистана и Азербайджана, Президенты Египта и Венесуэлы, Туркменистана, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, премьер-министр России, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, иные высокие государственные деятели и главы интеграционных структур.

Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения-12

Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения-14

Кроме того, теплые поздравления в личном разговоре по телефону белорусскому лидеру адресовали спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров. К многочисленным поздравлениям присоединились известные спортсмены и общественные деятели Беларуси и России. Так, например, по телефону главу государства поздравила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, поздравления прислал и известный художник Никас Сафронов.

Александр Лукашенко принимает поздравления с днём рождения-17

Коллектив телеканала СТВ также присоединяется к поздравлениям в адрес нашего Президента. В такое непростое для нашей страны время важно помнить: мы сильнее, когда мы вместе.

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