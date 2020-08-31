Игорь Карпенко: «Будем содействовать тому, чтобы молодые специалисты закреплялись на рабочем месте»

Новости Беларуси. Сферу образования столицы в этом году пополнят сразу восемь объектов. О таком подарке к новому учебном году рассказал мэр столицы Анатолий Сивак во время августовской конференции педагогических работников. Современные учреждения дошкольного и школьного типа появятся почти во всех районах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Первомайском уже сданы два детских сада. Еще один построили в Лебяжьем. 1 сентября торжественно откроют школу в Каменной Горке. До конца года новые детские сады появятся в Ленинском, Московском и Фрунзенском районах.

На форуме также обсудили совершенствование материально-технической базы школ, повышение заработной платы учителей, поддержку молодых специалистов. В частности, предоставления им арендного жилья.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Это и поддержка финансовая. Мы, кстати, приняли решение и договорились, что, независимо от времени отработки по распределению, молодому специалисту может присваиваться категория. И мы всячески будем содействовать тому, чтобы молодые специалисты закреплялись на рабочем месте и свои знания и опыт несли нашему подрастающему поколению.

Наталья Чирица, учитель физической культуры и здоровья средней школы № 111:

Мы не стоим на месте, мы всегда развиваемся и, в общем-то, совершенствуемся в своем педагогическом мастерстве.

Геннадий Белявский, директор средней школы № 223:

Учительство – оно, наверное, фундамент именно нашей прекрасной страны, которую нельзя, невозможно победить и расколоть. Сегодня мы все едины, сегодня мы все вместе, и это показал сегодня форум наш. Что молодой учитель и опытный – он вместе идет. Его основная задача – учить детей.

По традиции на форуме отметили лучших работников сферы образования. Несколько десятков директоров, учителей и воспитателей получили благодарности от председателя Совета Республики Натальи Кочановой.