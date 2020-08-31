«Чтобы не пострадали люди, решил сообщить в ГАИ». В Минске наградили мужчину, который помог задержать пьяного водителя

Новости Беларуси. В ГАИ Минска наградили мужчину, который помог задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Молчан ехал по трассе Минск–Микашевичи, когда заметил виляющую из стороны в сторону машину. Мужчина тут же сообщил об этом в ГАИ, затем продолжил преследование авто до момента прибытия патрульного экипажа. Подозрительную легковушку инспекторы остановили на улице Рижской. Результат медицинского освидетельствования показал у водителя почти 2,5 промилле алкоголя. Госавтоинспекция выразила благодарность Виктору Молчану за оперативную помощь.

Виктор Молчан:

Я выезжал из населенного пункта Самохваловичи, заметил водителя, который ехал неадекватно. И, чтобы не пострадали люди, решил сообщить в ГАИ. Я ехал за ним, пока, соответственно, сотрудники его не задержали.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Это не первый случай, когда граждане оказывают нам содействие в задержании нарушителей правил дорожного движения. Мы благодарим минчан, которые не остаются равнодушными к допускаемым нарушениям правил дорожного движения. В частности, к управлению транспортными средствами в алкогольном опьянении. Ведь порой сообщить о данном происшествии либо случае является нормальной гражданской позицией, которая позволит своевременно среагировать и где-то предупредить трагедию, сохранить чьи-то человеческие жизни.