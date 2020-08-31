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Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с Днём Независимости

31 августа 2020 15:18
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В Кыргызстане 31 августа отмечают 29-ю годовщину обретения республикой Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с Днём Независимости-1

Как правило, этот праздник в стране отмечают масштабно. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия были отменены. Торжественная церемония состоялась лишь на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мероприятие проходило в онлайн-формате и транслировалось по государственному телевидению.

Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с Днём Независимости-4

С Днем Независимости президента Кыргызстана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства подтвердил готовность расширять многоплановые и эффективные связи на благо народов двух стран.

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