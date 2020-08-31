Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с Днём Независимости

Как правило, этот праздник в стране отмечают масштабно. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия были отменены. Торжественная церемония состоялась лишь на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мероприятие проходило в онлайн-формате и транслировалось по государственному телевидению.