Александр Лукашенко поздравил президента Кыргызстана с Днём Независимости

В Кыргызстане 31 августа отмечают 29-ю годовщину обретения республикой Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кыргызстане 31 августа отмечают 29-ю годовщину обретения республикой Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как правило, этот праздник в стране отмечают масштабно. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия были отменены. Торжественная церемония состоялась лишь на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мероприятие проходило в онлайн-формате и транслировалось по государственному телевидению.
С Днем Независимости президента Кыргызстана и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Глава белорусского государства подтвердил готовность расширять многоплановые и эффективные связи на благо народов двух стран.