Новости по тегу #Михаил Мишустин

Сразу несколько дней были насыщены белорусско-российскими контактами на разных уровнях.
Лукашенко встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Такую уверенность выразил Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Сообщается, что в рамках рабочего визита главы Беларуси запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Глава государства подписал соответствующие указы.
Союзная экономика демонстрирует уверенный рост. Об этом премьер-министр нашей страны заявил во время второго раунда переговоров со своим российским коллегой.
«Убежден, что при дальнейшей вашей поддержке сложившиеся добрососедские отношения между Беларусью и Россией продолжат расширяться на благо братских народов наших стран», – подчеркнул Лукашенко.
Как дальше строить эффективную работу на экономическом поле, говорили делегации двух стран.
МИД Финляндии получил ноту от Москвы о прекращении 2 статей энергосоглашения.
О том, что ЕАЭС должен стать одним из влиятельных центров нового многополярного мира, говорили 30 сентября во время заседания Евразийского межправсовета.
Александр Турчин в Горно-Алтайске находится с двухдневным рабочим визитом. Он примет участие в международной экологической конференции.
Во время общения в присутствии делегаций Александр Турчин подчеркнул особый характер отношений и долгосрочность белорусско-российского стратегического партнерства. Об этом говорит и то, что свой первый визит в должности премьера Александр Турчин совершает в Москву.
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