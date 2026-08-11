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Новости по тегу #Геннадий Зюганов

Зюганов про земледелие Беларуси: мы у вас учились и, должен сказать, продолжаем учиться
11 августа 2026 06:03

Зюганов про земледелие Беларуси: мы у вас учились и, должен сказать, продолжаем учиться

О чем говорили Лукашенко и Зюганов? Подробности встречи
10 августа 2026 17:38

О чем говорили Лукашенко и Зюганов? Подробности встречи

«Вы удвоили советский потенциал»: Зюганов лично поблагодарил Лукашенко
10 августа 2026 16:53

«Вы удвоили советский потенциал»: Зюганов лично поблагодарил Лукашенко

От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко
10 августа 2026 13:38

От союзной интеграции до глобальных угроз: Зюганов поделился подробностями переговоров с Лукашенко

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ
10 августа 2026 10:39

Президенту Беларуси вручена Ленинская премия ЦК КПРФ

Безработица, инфляция, пустые полки: как Беларусь отводили от пропасти 90-х. Первые выборы Президента
20 июля 2025 16:53

Безработица, инфляция, пустые полки: как Беларусь отводили от пропасти 90-х. Первые выборы Президента

Зюганов: без Беларуси у России не будет безопасности
29 декабря 2024 17:25

Зюганов: без Беларуси у России не будет безопасности

Зюганов: главным сторонником Союзного государства был Александр Лукашенко
08 декабря 2024 18:37

Зюганов: главным сторонником Союзного государства был Александр Лукашенко

Президент Беларуси провёл серию телефонных переговоров
30 июля 2024 10:32

Президент Беларуси провёл серию телефонных переговоров

Роботы на каждом шагу! Какие разработки презентовали на экономическом форуме в Питере?
09 июня 2024 19:09

Роботы на каждом шагу! Какие разработки презентовали на экономическом форуме в Питере?

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?
19 апреля 2024 17:17

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?

Геннадий Зюганов: Украина отдалась в управление нацистов и бандеровцев
22 апреля 2023 13:38

Геннадий Зюганов: Украина отдалась в управление нацистов и бандеровцев