Новости по тегу #Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов оценил масштабы белорусской уборочной кампании, пообщался с механизаторами и ознакомился с возможностями сельхозпредприятия «Шипяны – АСК».
Союзное государство как эталон справедливого многополярного мира. 10 августа во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителем фракции КПРФ в Государственной думе Геннадием Зюгановым.
«Ваше достижение в том, что вы на базе лучшей советской эпохи добавляли, прибавляли, ничего не выбрасывая, двигались вперед, вот это дает вам честь и персональную благодарность».
Подводя итоги встречи во Дворце Независимости, Геннадий Зюганов подчеркнул, что остался удовлетворен не только беседой с Александром Лукашенко, но и дружеским отношением.
Геннадий Зюганов вручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ.
Ровно 31 год назад, 20 июля 94-го, Александр Лукашенко принес присягу и официально вступил в должность Президента Беларуси.
Геннадий Зюганов с самого начала выступал за интеграцию Беларуси и России и поддерживал молодого политика Лукашенко, который в 1990-х, еще не будучи Президентом, озвучил эту идею в российской Госдуме.
После развала Советского союза мы оказались оторваны друг от друга, но Минск сделал шаг навстречу. Лукашенко объявил курс на интеграцию.
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