24 мая. Что было. Архитекторы безопасности/ Деньги на вес/ Взятка за место

Сегодня нельзя сидеть молча

«Если сегодня великие державы не могут договориться между собой, то это не означает, что все остальные страны должны сидеть молча и ждать их указаний», – заявил сегодня Александр Лукашенко, выступая перед участниками конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Под остальными Глава государства подразумевает и Беларусь, и другие малые страны, в первую очередь, Центральной и Восточной Европы, к мнению которых гиганты должны прислушиваться. Между главными игроками на планете атмосфера напряженная. Конфликты разгораются то тут, то там, и это обострение может привести к глобальной военной катастрофе. Этого нельзя допустить. Президент в очередной раз напомнил об инициативе организовать в Минске переговорную площадку для возобновления Хельсинкского процесса, положившего конец холодной войне. Впервые она была озвучена в июле 2015 года на сессии ПА ОБСЕ.

Стоит отметить, что в первый день форума глава МИД Владимир Макей критически отозвался о нынешней пассивной роли европейских организаций, в частности ОБСЕ, то Президент высказался за необходимость их поддержки. В том смысле, что ОБСЕ – структура важная, но в одиночку ей сложно выстраивать архитектуру безопасности, а потому надо помогать и подключать новые страны. По его словам, сейчас как никогда велика потребность в государствах-единомышленниках, заинтересованных в конструктивном обсуждении всего комплекса накопившихся проблем.

Копейки – тоже деньги

Собирать – не тратить, – решил житель Минска и стал в копилку бросать однокопеечные монетки. Задумал собрать ровно тысячу, но не пустовать же месту в таре. И таким образом за полтора года он насобирал 8436 монет весом 13 килограммов. Если перевести этот груз, принесенный им в один из столичных банков, в номинал, то получается не такая уж и большая сумма – 84 рубля 36 копеек. Значит, за год накопил 56 рубля 24 копейки. Кому не лень посчитать: сколько лет ему надо собирать по копейке в таком же темпе, чтобы достичь годового дохода известного белорусского IT-предпринимателя Виктора Прокопени?

Этой весной минская семья собрала 20 килограммов монет. Пока кто-то наполняет копилки, кассиры в магазинах затрудняются дать сдачу и все спрашивают: «А мелочи нет?..»

Сколько стоит должность тренера?

В спортивной среде опять назревает резонансное дело. Не забылась еще криминальная история договорных матчей в белорусском футболе, когда возбудили семь уголовных дел, как случился очередной скандал. Сегодня задержана директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. Возбуждено дело по статье «Получение взятки». Как сообщает УСК по Минску, главный тренер национальной команды по инваспорту была вынуждена дать материальное вознаграждение, т.е. взятку начальнице, чтобы сохранить за собой должность и работу. Ранее тренеру были перечислены 15 тысяч долларов в качестве награды за успешную подготовку спортсменов-паралимпийцев, отлично выступивших в корейском Пхёнчхане. Следователи считают, что директор центра своим поведением ясно дала понять подчиненной, что если та не даст деньги, то ей придётся искать новую работу.

Недавно министр внутренних дел Игорь Шуневич после доклада Президенту называл впечатляющие цифры: в прошлом году около 800 чиновников сели за коррупцию в различных сферах деятельности, в этом уже выявлено около 940 коррупционных преступлений. Нынешнее, скорее всего, пополнит эту статистику.

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В. Д.