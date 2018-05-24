Александр Лукашенко: «Беларусь – суверенное государство и чётко осознает своё положение на международной оси координат»

Новости Беларуси. Значимость Минска как удобной переговорной площадки возрастает, такое мнение высказал 24 мая Александр Лукашенко на международном форуме «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская столица в эти дни собрала ведущих мировых экспертов и политиков. Для участия в обсуждении важных политических вопросов в Беларусь прибыли ключевые фигуры Евросоюза, ОДКБ, НАТО, официальные лица более чем из 40 стран. «Основным вызовом для всего мира является безопасность малых стран». Участники «Минского диалога» приступили к работе

Выступая перед гостями глава государства отметил, что крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые сегодня больше напоминают ситуацию перед Первой мировой войной. И Европа может и должна показать пример в решении вопросов между Востоком и Западом. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы. Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали – так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще. Наши союзнические отношения с Россией, ориентация на интеграцию в формате Евразийского экономического союза ни в коей мере не ущемляют интересов стран Европы. И наоборот – развитие отношений с Евросоюзом, США, Западом не противоречит динамике тесного взаимодействия на Востоке, а служит созданию зоны доверия.

Внешнеполитические инициативы Беларуси широко и абсолютно известны. Это продвижение идей партнерства интеграционных объединений в Большой Европе, обновление общеевропейского диалога по укреплению безопасности и сотрудничества. Они являются логичным выражением объединительной повестки дня, которую Минск предлагает другим членам мирового сообщества. Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Этот компонент должен лежать в основе всего. Будет развиваться экономика в государствах, будут иметь люди рабочее место, а следовательно, и хоть какие-то доходы для того, чтобы удовлетворить свои потребности и своей семьи, – будет мир.

Александр Лукашенко призвал средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике. Именно они получают уникальную возможность выходить с предложениями по диалогу и мерам доверия. Что касается самой Беларуси, то её инициативы широко известны. Страна выступает за мир в регионе. А ее геополитическое положение диктует внешнюю политику. Так, для страны одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический.

Александр Лукашенко:

В политике и жизни так: сказал, сделал - назад вернуть невозможно. Поэтому прежде чем говорить и предпринимать, казалось бы на первый взгляд, незначительные шаги в том или ином направлении, надо думать, что сказать, а самое главное – что сделать. И понимать, что любой шаг может привести к таким последствиям, которые все больше и дальше будут втягивать не только тебя, но и многие народы в неприемлемый для мира процесс. К сожалению, мы, политики, очень заболели этой страшной болезнь.