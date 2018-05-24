«Не забываць нашы карані». Этап конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл в Минской области

Новости Беларуси. Посвящение малой родине. Лучших юных чтецов Минской области выбрали на областном этапе конкурса «Живая классика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Посвящение малой родине. Лучших юных чтецов Минской области выбрали на областном этапе конкурса «Живая классика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
20 счастливчиков всех возрастов почти из сотни школьников региона получили возможность представить Минскую область в супер-финале. Он пройдет во время празднования Дня белорусской письменности в Брестской области.
Кстати, в 2018 году творческие чтения проходят с особым вниманием к родным местам и под девизом «Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну!».
Алина Пригова, участница конкурса:
Мая настаўніца Таццяна Уладзіміраўна Стараверава прапанавала мне расказаць верш Аркадзя Куляшова «Балада аб чатырох заложніках». Гэты верш на тэму Вялікай Айчыннай вайны вельмі закрануў маё сэрца.
Мая мама выбрала гэту сукенку. Гэта сукенка сапраўды з 50-х гадоў, яна быццам чакала свайго часу выйсці на сцэну разам са мной.
Светлана Быкова, председатель жюри, председатель Минского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси»:
Такія конкурсы, я лічу, вельмі важныя, бо дазваляюць не забываць нашы карані. Прывабіць іх да літаратуры, да мовы, да прыгажосці паэтычнага літаратурнага слова.
Попробовали свои способности в чтении и артистизме на конкурсе более 1500 школьников Минской области. Эта цифра намного больше, чем в 2017 году. Такая активность – свидетельство того, что ученики всё больше интересуются белорусской литературой и ценят свое творческое наследие.