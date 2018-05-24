«Не забываць нашы карані». Этап конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл в Минской области

Новости Беларуси. Посвящение малой родине. Лучших юных чтецов Минской области выбрали на областном этапе конкурса «Живая классика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

20 счастливчиков всех возрастов почти из сотни школьников региона получили возможность представить Минскую область в супер-финале. Он пройдет во время празднования Дня белорусской письменности в Брестской области.

Кстати, в 2018 году творческие чтения проходят с особым вниманием к родным местам и под девизом «Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну!».