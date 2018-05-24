Александр Лукашенко – участникам «Минского диалога»: Всегда можете рассчитывать на Минск в мирных целях
Новости Беларуси. Александр Лукашенко призвал средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Беларусь – суверенное государство и чётко осознает своё положение на международной оси координат»
Именно они сегодня получают уникальную возможность выходить с предложениями по диалогу и мерам доверия. Что касается самой Беларуси, то её инициативы широко известны. Страна выступает за мир в регионе. А ее геополитическое положение диктует внешнюю политику.
Заместитель помощника генсекретаря НАТО: «С Беларусью у нас надёжное партнёрство»
Так, для страны одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Уже подводя итог встречи, глава государства пригласил в Беларусь представителей любых политических взглядов и в очередной раз отметил о необходимости сохранять мир в регионе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы в любое время, всегда можете рассчитывать на Минск в мирных целях. Попробуйте прийти, вы эксперты, вы же самые умные, головастые люди, к каким-то шагам. И нас подтолкнете к решению этих проблем. В этом направлении приезжайте в Минск в любое время, с любыми политическими убеждениями.
Вам казалось, что в Минск нельзя приехать, потому что здесь не терпят альтернативной точки зрения, вы будете приятно разочарованы, побывав здесь, особенно те, кто первый раз. Здесь как раз не проводят совещания, если нет различных и даже альтернативных точек зрения. Приезжайте, обсуждайте, если с моей стороны нужно будет что-то для этого, скажите. В направлении мира я готов идти.
Экс-генеральный секретарь ОДКБ: Национальные интересы все должны учитываться, а не только учитывать интересы США