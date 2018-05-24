Александр Лукашенко – участникам «Минского диалога»: Всегда можете рассчитывать на Минск в мирных целях

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призвал средние и малые страны не играть роль статистов в мировой политике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Беларусь – суверенное государство и чётко осознает своё положение на международной оси координат»

Именно они сегодня получают уникальную возможность выходить с предложениями по диалогу и мерам доверия. Что касается самой Беларуси, то её инициативы широко известны. Страна выступает за мир в регионе. А ее геополитическое положение диктует внешнюю политику. Заместитель помощника генсекретаря НАТО: «С Беларусью у нас надёжное партнёрство»

Так, для страны одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Уже подводя итог встречи, глава государства пригласил в Беларусь представителей любых политических взглядов и в очередной раз отметил о необходимости сохранять мир в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы в любое время, всегда можете рассчитывать на Минск в мирных целях. Попробуйте прийти, вы эксперты, вы же самые умные, головастые люди, к каким-то шагам. И нас подтолкнете к решению этих проблем. В этом направлении приезжайте в Минск в любое время, с любыми политическими убеждениями.