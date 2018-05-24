В Минске за взятку задержана директор РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта

Новости Беларуси. В Минске в отношении директора центра по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

Как сообщает УСК по Минску, главный тренер национальной команды по инваспорту центра была вынуждена дать взятку, чтобы сохранить за собой рабочее место. В правонарушении приняла участие сестра-близнец руководителя центра, которой были переданы деньги.

Ранее тренеру перечислили 15 тысяч долларов как награду за подготовку спортсменов-паралимпийцев, занявших призовые места в Пхёнчхане.

Директор центра своим поведением ясно продемонстровала главному тренеру, что если ей не будут переданы деньги, то 37-летней женщине придётся искать себе новую работу. 46-летняя руководительница задержана.

Расследование продолжается.