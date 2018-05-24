Как кузены принца Гарри произвели фурор на королевской свадьбе

Девушка в зелёном платье на королевской свадьбе. Что известно о племяннице принцессы Дианы? ( читать далее )

После свадьбы Луи прогнозируют успех в модельной карьере. Его сестра уже является лицом известного итальянского бренда.

Церемонию молодой человек посетил в компании сестер и матери.

Дети младшего брата принцессы Дианы – Китти Спенсер и Луи Спенсер – стали одними из самых обсуждаемых персон прошедшей церемонии.

Новости Великобритании. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл настоящий фурор произвели кузены жениха.

Луи Спенсер учится в Эдинбургском университете, ранее он получил образование в колледже в ЮАР, где семья жила некоторое время.

Молодой человек является наследником титула.

Луи не женат. После свадьбы его супруга будет носить титул графини.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было