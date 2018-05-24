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Как кузены принца Гарри произвели фурор на королевской свадьбе

24 мая 2018 10:06
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Новости Великобритании. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл настоящий фурор произвели кузены жениха.

Дети младшего брата принцессы Дианы – Китти Спенсер и Луи Спенсер – стали одними из самых обсуждаемых персон прошедшей церемонии.

24-летний Луи Спенсер – сын Чарльза Спенсера и модели Виктории Айткен.

Церемонию молодой человек посетил в компании сестер и матери.

После свадьбы Луи прогнозируют успех в модельной карьере. Его сестра уже является лицом известного итальянского бренда.

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Как кузены принца Гарри произвели фурор на королевской свадьбе-1

Луи Спенсер учится в Эдинбургском университете, ранее он получил образование в колледже в ЮАР, где семья жила некоторое время.

Молодой человек является наследником титула.

Луи не женат. После свадьбы его супруга будет носить титул графини.

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# Королевская семья # калейдоскоп # Луи Спенсер # Принц Гарри # Фотофакт

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