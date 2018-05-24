Как кузены принца Гарри произвели фурор на королевской свадьбе

Новости Великобритании. На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл настоящий фурор произвели кузены жениха.
Дети младшего брата принцессы Дианы – Китти Спенсер и Луи Спенсер – стали одними из самых обсуждаемых персон прошедшей церемонии.
24-летний Луи Спенсер – сын Чарльза Спенсера и модели Виктории Айткен.
Церемонию молодой человек посетил в компании сестер и матери.
После свадьбы Луи прогнозируют успех в модельной карьере. Его сестра уже является лицом известного итальянского бренда.
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