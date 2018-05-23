Прямой эфир

23 мая. Что было. Минск в большой политике/Марадона – наше всё?/С 8 марта, мужчины!

23 мая 2018 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как остановить вражду

Активность, которую в последнее время демонстрирует наш МИД, не может не вызывать восхищения. Кажется, он железной хваткой держит политические процессы, происходящие в регионе, и выстраивает отношения с партнерами исключительно в выгодном для Беларуси ключе. В принципе, так и должно быть: национальные интересы – приоритет внешней политики государства. Руководствуясь ими, МИД и инициирует мероприятия, способствующие повышению имиджа Беларуси как центра мира в регионе.

Переговорная площадка по Украине и Нагорному Карабаху, саммиты «нормандской четверки» и «Восточного партнерства», сегодняшний минский форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» – безусловное тому подтверждение. Выступая на открытии встречи, Владимир Макей заявил, что «Беларусь имеет кровную заинтересованность в диалоге, мирном разрешении конфликтов». Он раскритиковал Совбез ООН и Постсовет ОБСЕ за то, что те превратились в обвинительные трибуны. Высказал мнение, что диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе. «Мы в Беларуси каждым нервом чувствуем накал сегодняшнего противостояния, оказывающего крайне негативное воздействие на все аспекты нашей жизни: политические экономические, социальные. Поэтому всем нам нужен ответ, как сделать так, чтобы положение государств между центрами силы стало не проклятием судьбы, как это не раз бывало в прошлом, а фактором развития, сотрудничества и процветания», – убеждал участников Владимир Макей. Главу белорусской дипломатии внимательно слушали 350 экспертов и официальных лиц из более 40 стран мира.

Диего нашел свое счастье

Марадоне вручили майку №10 брестского «Динамо», и он признался, что счастлив. Это торжественное событие произошло в далеком жарком Абу-Даби, где прошла пресс-конференция и представление Диего как нового председателя правления клуба. Трехлетний контракт легендарный и скандальный футболист заключил еще на прошлой неделе. А еще он признался, что в его сердце, оказывается, бьется мяч. Какими еще предметами могут быть наполнены жизненно важные органы аргентинца, наука анатомия умалчивает. Зато весь спортивный мир знает о пристрастии великого некогда футболиста к кокаину, о стрельбе по журналистам, драках на поле.  Надеемся, что все это в прошлом, что эта фантастическая затея с приглашением «звезды» себя оправдает и принесет брестской команде очки. По крайней мере, Марадона пока настроен решительно. «Я хочу очень конкурентоспособную команду. Мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет»,  заявил он журналистам и трогательно поцеловал майку. Как солдат боевое знамя своего полка. 

Комедию сняли, а не смешно

Знаете «нехорошую квартиру» Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты»? Ну да, именно ту, где всегда что-то плохое происходило. Вспомнилась она сегодня, как только телеканал СТВ сообщил об очередном скандале на «Беларусьфильме». Суть в чем? В январе 2014 года бывший директор (в тот период возглавлял студию Олег Сильванович) поспешил передать права на фильм «С 8 марта, мужчины!» российской компании. Делали кино вместе: белорусская сторона вложила почти 2 млн рублей, российская – половину этого. Комедия получилась задорной. Но в результате передачи исключительного права на прокат партнеры получили почти 3 млн долларов прибыли, а мы – фигу с маслом. Вот дело и завели на экс-директора. И нам не смешно!    

«Беларусьфильм» – это же наша история, считай, национальное достояние. База для съемок создана отличная, особенно после проведенной реконструкции. А какой богатейший реквизит собран – от детских сказок до войны… Словом, твори и зарабатывай деньги казне и славу Родине! Иногда получается, да чаще – не судьба. Ну что за «нехорошая квартира» эта наша киностудия! То с конкурсами неразбериха, то режиссеру недоплатили, то труба после ремонта лопнет и зальет 2 этажа. Недавно опять нового директора назначили. Может, при нем наш кинематограф твердо на ноги встанет? 

В.Д.     

# Что было, то было # общество # Владимир Макей # Марадона Диего

Другие новости рубрики

Все новости
«Не думая ни о чём, просто догнал преступника». Житель Молодечно спас женщину от нападения в парке
23 мая 2018 15:06

«Не думая ни о чём, просто догнал преступника». Житель Молодечно спас женщину от нападения в парке

Указом Президента Беларуси изменены границы Минска и Смолевичского района
23 мая 2018 14:57

Указом Президента Беларуси изменены границы Минска и Смолевичского района

Бегущий вдоль МКАД-2 бурый медведь был замечен под Минском: видеофакт
23 мая 2018 14:10

Бегущий вдоль МКАД-2 бурый медведь был замечен под Минском: видеофакт