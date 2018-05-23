23 мая. Что было. Минск в большой политике/Марадона – наше всё?/С 8 марта, мужчины!

Как остановить вражду

Активность, которую в последнее время демонстрирует наш МИД, не может не вызывать восхищения. Кажется, он железной хваткой держит политические процессы, происходящие в регионе, и выстраивает отношения с партнерами исключительно в выгодном для Беларуси ключе. В принципе, так и должно быть: национальные интересы – приоритет внешней политики государства. Руководствуясь ими, МИД и инициирует мероприятия, способствующие повышению имиджа Беларуси как центра мира в регионе.

Переговорная площадка по Украине и Нагорному Карабаху, саммиты «нормандской четверки» и «Восточного партнерства», сегодняшний минский форум «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» – безусловное тому подтверждение. Выступая на открытии встречи, Владимир Макей заявил, что «Беларусь имеет кровную заинтересованность в диалоге, мирном разрешении конфликтов». Он раскритиковал Совбез ООН и Постсовет ОБСЕ за то, что те превратились в обвинительные трибуны. Высказал мнение, что диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом укрепит доверие и исключит борьбу за сферы влияния в Восточной Европе. «Мы в Беларуси каждым нервом чувствуем накал сегодняшнего противостояния, оказывающего крайне негативное воздействие на все аспекты нашей жизни: политические экономические, социальные. Поэтому всем нам нужен ответ, как сделать так, чтобы положение государств между центрами силы стало не проклятием судьбы, как это не раз бывало в прошлом, а фактором развития, сотрудничества и процветания», – убеждал участников Владимир Макей. Главу белорусской дипломатии внимательно слушали 350 экспертов и официальных лиц из более 40 стран мира.

Диего нашел свое счастье

Марадоне вручили майку №10 брестского «Динамо», и он признался, что счастлив. Это торжественное событие произошло в далеком жарком Абу-Даби, где прошла пресс-конференция и представление Диего как нового председателя правления клуба. Трехлетний контракт легендарный и скандальный футболист заключил еще на прошлой неделе. А еще он признался, что в его сердце, оказывается, бьется мяч. Какими еще предметами могут быть наполнены жизненно важные органы аргентинца, наука анатомия умалчивает. Зато весь спортивный мир знает о пристрастии великого некогда футболиста к кокаину, о стрельбе по журналистам, драках на поле. Надеемся, что все это в прошлом, что эта фантастическая затея с приглашением «звезды» себя оправдает и принесет брестской команде очки. По крайней мере, Марадона пока настроен решительно. «Я хочу очень конкурентоспособную команду. Мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет», – заявил он журналистам и трогательно поцеловал майку. Как солдат боевое знамя своего полка.

Комедию сняли, а не смешно

Знаете «нехорошую квартиру» Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты»? Ну да, именно ту, где всегда что-то плохое происходило. Вспомнилась она сегодня, как только телеканал СТВ сообщил об очередном скандале на «Беларусьфильме». Суть в чем? В январе 2014 года бывший директор (в тот период возглавлял студию Олег Сильванович) поспешил передать права на фильм «С 8 марта, мужчины!» российской компании. Делали кино вместе: белорусская сторона вложила почти 2 млн рублей, российская – половину этого. Комедия получилась задорной. Но в результате передачи исключительного права на прокат партнеры получили почти 3 млн долларов прибыли, а мы – фигу с маслом. Вот дело и завели на экс-директора. И нам не смешно!

«Беларусьфильм» – это же наша история, считай, национальное достояние. База для съемок создана отличная, особенно после проведенной реконструкции. А какой богатейший реквизит собран – от детских сказок до войны… Словом, твори и зарабатывай деньги казне и славу Родине! Иногда получается, да чаще – не судьба. Ну что за «нехорошая квартира» эта наша киностудия! То с конкурсами неразбериха, то режиссеру недоплатили, то труба после ремонта лопнет и зальет 2 этажа. Недавно опять нового директора назначили. Может, при нем наш кинематограф твердо на ноги встанет?

В.Д.