13 кг монет. Белорус принёс в банк накопления за полтора года

Новости Беларуси. 23 мая мужчина захотел положить на счёт в банке 13 килограммов монет.

В один из банков страны гражданин принёс 8 436 однокопеечных монет. На сбор такой суммы ушло примерно полтора года.

По словам клиента, он планировал накопить тысячу монет, но не мог остановиться, пока в копилке оставалось свободное место.

Чтобы подсчитать монеты с помощью специального устройства, понадобилась четверть часа.

Весной 2018 года стало известно, что минчанин с семьёй накопил 20 килограммов монет.