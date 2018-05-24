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13 кг монет. Белорус принёс в банк накопления за полтора года

24 мая 2018 06:59
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Новости Беларуси. 23 мая мужчина захотел положить на счёт в банке 13 килограммов монет.  

В один из банков страны гражданин принёс 8 436 однокопеечных монет. На сбор такой суммы ушло примерно полтора года.  

По словам клиента, он планировал накопить тысячу монет, но не мог остановиться, пока в копилке оставалось свободное место.  

Чтобы подсчитать монеты с помощью специального устройства, понадобилась четверть часа.  

Весной 2018 года стало известно, что минчанин с семьёй накопил 20 килограммов монет. 

На это ушло более года – подробности здесь.  

# Деньги # калейдоскоп # Фотофакт

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