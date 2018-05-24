Заместитель помощника генсекретаря НАТО: «С Беларусью у нас надёжное партнёрство»

Новости Беларуси. 24 мая переговоры запланированы чуть ли не до полуночи. Это так называемые ночные сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Беларусь – суверенное государство и чётко осознает своё положение на международной оси координат»

И в таком ритме 3 дня. По всему очевидно, вопросов в мировой геополитике пока больше, чем ответов. Но такие форумы и нужны для того, чтобы находить выходы из политических и экономических лабиринтов. Как показывает опыт, в Минске получается достичь компромисса. Экс-генеральный секретарь ОДКБ: Национальные интересы все должны учитываться, а не только учитывать интересы США

Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим впоросам и политике безопасности:

С Беларусью у нас надежное партнерство. Шаг за шагом мы идем навстречу друг другу. И этот визит будет содействовать дальнейшему сближению. Мы приветствуем организацию такого форума, потому что каждый знает, политическая ситуация далека от совершенства. А такие конференции дают возможность обсуждать и услышать разные точки зрения.