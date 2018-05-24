Заместитель помощника генсекретаря НАТО: «С Беларусью у нас надёжное партнёрство»
Новости Беларуси. 24 мая переговоры запланированы чуть ли не до полуночи. Это так называемые ночные сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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И в таком ритме 3 дня. По всему очевидно, вопросов в мировой геополитике пока больше, чем ответов. Но такие форумы и нужны для того, чтобы находить выходы из политических и экономических лабиринтов. Как показывает опыт, в Минске получается достичь компромисса.
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Джеймс Аппатурай, заместитель помощника генсекретаря НАТО по политическим впоросам и политике безопасности:
С Беларусью у нас надежное партнерство. Шаг за шагом мы идем навстречу друг другу. И этот визит будет содействовать дальнейшему сближению. Мы приветствуем организацию такого форума, потому что каждый знает, политическая ситуация далека от совершенства. А такие конференции дают возможность обсуждать и услышать разные точки зрения.
Представитель НАТО родом из Канады, и он отметил сходство нашей страны с его родиной. Две страны объединяет природа и страсть к хоккею. Это деталь, но уже располагает к диалогу. На пленарном заседании прозвучала идея проводить такие встречи каждый год. И одно из предложений – составлять по итогу дорожную карту или какой-то другой документ, закрепляющий итоговые тезисы конференции.