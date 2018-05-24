Директора Республиканского центра подготовки паралимпийцев задержали за взятку в 15 тысяч долларов. Комментарий СК

46-летнюю женщину задержали за взятку в особо крупном размере. Фигурирует цифра в 15 тысяч долларов. Следствию удалось установить, что эту сумму руководитель центра вынудила у главного тренера национальной сборной по инваспорту, шантажируя тем, что не продлит ей дальше трудовой контракт, если та не поделится с ней.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Фактически женщина, директор центра, поставила главного тренера в такие условия, что без этих денег трудовые отношения с центром продолжены не будут. Денежные средства, которые были переданы тренерам в качестве взятки, были ею заработаны в качестве призовых денег за качественную подготовку спортсменов-победителей в Паралимпийских играх, которые прошли в Пхенчхане.

Афера проходила с помощью посредника. Для этого директор центра привлекла сестру. Следователи продолжают расследование.