«Более востребованы на рынке труда профессии рабочие». Ярмарка вакансий пройдёт в Борисовском районе 30 мая

Новости Беларуси. В Борисовском районе 30 мая пройдет очередная ярмарка рабочих мест, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нетрудоустроенные жители района смогут обратиться к кадровикам сразу нескольких предприятий и получить ответы на вопросы.

Среди крупных предприятий, где ищут кадры – производитель белорусско-китайских легковушек. Здесь предлагают работу даже тем, у кого нет специального образования. Обещают провести обучение.

Елена Демчук, главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома:

Обычно посещают ярмарки порядка 60 человек. Пять-шесть предприятий города отзываются регулярно.

Специалисты требуются массово: на сегодняшний день в управлении заявлено более 800 вакансий. Из них 80 % – это рабочие профессии. Поэтому более востребованы на рынке труда сейчас профессии рабочие, но имеющие квалификацию и специальность.

С начала года в Борисовском районе провели уже пять ярмарок вакансий. В них приняли участие более двадцати предприятий региона, а трудоустроились несколько десятков человек.