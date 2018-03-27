Новости экономики за 27.03.2018

Новости Беларуси. Нигерия заинтересована в открытии сборочного производства белорусских тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нигерия заинтересована в открытии сборочного производства белорусских тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале апреля Беларусь посетит делегация деловых кругов этой страны, чтобы наладить контакты с местными бизнесменами. 27 марта особенности торговли со странами Африки изучали специалисты белорусских предприятий-экспортеров в рамках форума «Африка. Экспортные перспективы».
Нигерия – экономический центр Западной Африки. Население здесь растет, рынок быстро развивается. Учитывая большую активность белорусских компаний и понимание перспектив африканского рынка в основе будущего сотрудничества должно быть создание совместных предприятий под конкретные проекты.
Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в России и Беларуси по совместительству:
Данное мероприятие является хорошим способом рассказать о возможностях Нигерии для Беларуси и узнать, что Беларусь может предложить Нигерии: наладить контакты, обменяться информацией.
Беларусь много работает со странами Африканского континента. Основной упор на продвижение машиностроительной отрасли. Кроме того, уже есть наработки по освоению в Африке месторождений полезных ископаемых, развитию наших услуг в образовании и здравоохранении, нефтехимии и сельском хозяйстве. Только в начале марта с Зимбабве белорусские предприятия заключили контракты на 58 миллионов долларов.
ЛЕТНЯЯ АРИФМЕТИКА
Почти 68 тысяч минских школьников отдохнут в детских лагерях на летних каникулах. Принять ребят готовятся более 660 учреждений. Как дневного, так и круглосуточного пребывания. Сейчас во многих лагерях идёт подготовка к сменам: ремонт, покупка необходимого оборудования и игровых комплексов, благоустройство территорий, в некоторых – даже строят новые спортивные площадки.
На улучшение материально-технической базы пойдут и средства, собранные на всебелорусском субботнике. Средняя стоимость путевки от 95 до 505 рублей в зависимости от продолжительности смены. Традиционно, большую часть по оплате на себя возьмёт государство – дотации до 80% общей стоимости.
НАКОПИЛ НА ОТПУСК
Почти 20 килограммов монет скопил минчанин за 13 месяцев. Монеты собирали всей семьёй и всех номиналов. Больше остальных в копилке оказалось монет по рублю – 1299, двухрублевых монет насчитали 1271. Общая сумма сбережений – 4177 рублей.
Собрать мелочью на отдых: спрос на монеты в белорусских магазинах растет