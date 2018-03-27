Новости экономики за 27.03.2018

В начале апреля Беларусь посетит делегация деловых кругов этой страны, чтобы наладить контакты с местными бизнесменами. 27 марта особенности торговли со странами Африки изучали специалисты белорусских предприятий-экспортеров в рамках форума «Африка. Экспортные перспективы».

Нигерия – экономический центр Западной Африки. Население здесь растет, рынок быстро развивается. Учитывая большую активность белорусских компаний и понимание перспектив африканского рынка в основе будущего сотрудничества должно быть создание совместных предприятий под конкретные проекты.

Стив Дэвис Угба, Чрезвычайный и Полномочный Посол Нигерии в России и Беларуси по совместительству:

Данное мероприятие является хорошим способом рассказать о возможностях Нигерии для Беларуси и узнать, что Беларусь может предложить Нигерии: наладить контакты, обменяться информацией.

Беларусь много работает со странами Африканского континента. Основной упор на продвижение машиностроительной отрасли. Кроме того, уже есть наработки по освоению в Африке месторождений полезных ископаемых, развитию наших услуг в образовании и здравоохранении, нефтехимии и сельском хозяйстве. Только в начале марта с Зимбабве белорусские предприятия заключили контракты на 58 миллионов долларов.

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