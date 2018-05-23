Житель Минска заработал в 2017 году 58,9 миллионов рублей

Новости Беларуси. Стал известен самый большой задекларированный доход в Минске за минувший год.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника ИМНС по Минску – начальника управления налогообложения организаций Ольгу Кишко, эта сумма составляет 58,9 миллионов рублей.

Житель Центрального района Минска заплатит 7 миллионов подоходного налога.

Налоговые декларации по подоходному налогу с физлиц в текущем году подали 11,7 тысяч минчан. 7,8 тысячам граждан предъявлен к уплате подоходный налог в размере 36,4 миллионов рублей по результатам перерасчета деклараций. Подоходный налог в сумме 933 тысячи рублей возвращен 330 гражданам в связи с предоставлением налоговых вычетов.

Ежегодно в Беларуси в начале года проходит декларационная кампания.