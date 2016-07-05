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В Беларуси задержали организаторов договорных матчей чемпионата страны по футболу

05 июля 2016 16:36
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Новости Беларуси. Белорусские правоохранители задержали организаторов договорных матчей чемпионата республики по футболу. В поле зрение спецслужб попала целая организованная группа, которая и проворачивала букмекерские махинации. В отношении семи человек возбуждено уголовное дело. В сговор вступили криминальные структуры Украины, Беларуси и России. Но их схема долго не продержалась. В итоге тень пала на тренерский штаб и игроков футбольных клубов «Луч» и «Ошмяны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Георгий Евчар, заместитель начальника управления информации и общественных связей МВД Республики Беларусь:
Оперативникам известен факт, что по одной из ставок коэффициент был 10 к 1. И через букмекерскую контору в Азии была осуществлена ставка порядка 30 тысяч евро. Естественно, когда договорной матч сыгрался, и результат был именно тот, который был нужен злоумышленникам, прибыль выросла в сотни тысяч долларов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По уголовному делу задержаны 7 человек. Это члены этой преступной группы.

# происшествия # Георгий Евчар # Уголовное законодательство

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