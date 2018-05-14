Подбираем правильную летнюю обувь. Советы от врача-ортопеда

Покупка обуви уже давно превратилась в увлекательный квест. Стеллажи магазинов пестрят обилием красок, а ассортимент не оставляет равнодушными даже самых взыскательных клиентов. Если ваша рука раз за разом тянется за ультрамодной парой, но вы упускаете из вида критерий удобства, учтите, за своё «хочу» можно поплатиться здоровьем.

Геннадий Урьев, врач травматолог-ортопед высшей категории:

Лучше всего обувь из телячьей и козьей кожи. Она дышит, она физиологична, она позволяет соответствовать точному размеру стопы, на которую идёт подбор этой обуви. Если обувь изготавливается из искусственных композитов, то в этой обуви должна быть всегда внутренняя выделка из натуральных материалов, не окрашенная.

При подборе обуви для регулярной носки необходимо учесть несколько факторов. В первую очередь – наличие или отсутствие каблука. Геннадий Урьев:

Каблук должен быть не больше двух с половиной-трёх сантиметров высотой. Основной удар приходится на пяточную область, и каблук, он как бы гасит вот этот удар на пятку. Если обувь без каблука или каблук очень маленький, возникает воздействие на пятку механическое, и это очень часто приводит к раннему развитию шпоры или, так называемой, тензопатии.

Эффектная шпилька способна не только «сразить наповал», но «убить» ногу при ежедневной носке. Геннадий Урьев:

Для повседневной жизни такая обувь не идёт. При ношении обуви на высоком каблуке вся весовая нагрузка падает на передний отдел стоп, деформируя его. Для каких-то торжественных мероприятий это можно.

Обратить пристальное внимание рекомендуется на стельку. Ведь именно она обеспечивает комфорт в течении дня и облегчает боль в стопе и суставах. Геннадий Урьев:

Желательно, чтобы стелька имела супинаторное возвышение. Стелька должна быть мягкая и должна тоже гасить момент переноса первой и второй фазы шага.

Обновка из воздухопроницаемого материала, которым является именно натуральная кожа, сохранит вам здоровье и будет радовать не один сезон. Скупому же придётся, в лучшем случае, заплатить дважды. Геннадий Урьев:

Если же обувь из искусственных материалов, если обувь на тонкой искусственной подошве – это приводит к накоплению потового конденсата внутри обуви, неприятным запахам, гниению бактерий при длительной носке такой обуви. Это потом всё приводит к определённым болезненным состояниям кожных покровов стопы.

Тем, кто выбирает обувь на каждый день, врачи рекомендуют воспользоваться маленькими секретами – делать покупки в первой половине дня. Геннадий Урьев:

К концу дня всегда появляется в той или иной степени общий отёк нижних отделов голени и стопы. Поэтому, если мы будем подбирать обувь в конце рабочего дня, то у нас на один-полтора номера будет выходить, что обувь будет больше.