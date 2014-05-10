Евровидение-2014. Тео – Cheesecake – Беларусь – под № 2 в финале!

Беларусь в финале Евровидения! Наш Тео с песней Cheesecake уже 10 мая поборется за главный трофей песенного конкурса. Надеемся фирменный степ, голос и обаяние Тео помогут ему занять достойное место.
Всего по результатам двух полуфиналов отобраны 20 лучших исполнителей. Вместе с артистами стран «большой пятерки» (Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании) и победительницы прошлого конкурса Дании, они сегодня выступят в финале «Евровидения». Мы же будем с волнением ожидать окончания конкурса и его результатов и всей страной болеть за Тео.
Поклонники Тео в Дании:
— Тео очень хороший парень. Он очень дружелюбный.
— У меня в руках белорусских флаг, потому что Cheesecake — моя любимая песня. Мне кажется, что она очень милая, по-своему сырная и запоминающаяся. Одним словом, мне очень нравится Тео.
10 мая исполнители выйдут на сцену в следующем порядке:
1. Украина – Мария Яремчук с песней Tick-Tock;
2. Беларусь – Тео с песней Cheesecake;
3. Азербайджан – Диляра Кязимова с песней Start a Fire;
4. Исландия – Pollaponk с песней No Prejudice;
5. Норвегия – Карл Эспен с песней Silent storm;
6. Румыния – Паула Селинг и Ови с песней Miracle;
7. Армения – Арам МP3 с песней Not alone;
8. Черногория – Сергей Четкович с песней Moj svijet;
9. Польша – Donatan & Cleo с песней My Sіowianie;
10. Греция – Freaky Fortune и RiskyKidd с песней Rise Up;
11. Австрия – Кончита Вурст с песней Rise Like a Phoenix;
12. Германия – Elaiza с песней Is It Right;
13. Швеция – Санна Нильсен с песней Undo;
14. Франция – Twin Twin с песней Moustache;
15. Россия – Сестры Толмачевы с песней Shine;
16. Италия – Эмма Мароне с песней La mia citta;
17. Словения – Тинкара Ковач с песней Round and Round;
18. Финляндия – Softengine с песней Something Better;
19. Испания – Рут Лоренцо с песней Dancing in the Rain;
20. Швейцария – SEBalter с песней Hunter of Star;
21. Венгрия – Андраш Каллаи с песней Running;
22. Мальта – Firelight с песней Coming home;
23. Дания – Басим с песней Cliche Love Song;
24. Нидерланды – The Common Linnets с песней Calm After the Storm;
25. Сан-Марино – Валентина Монетта с песней Maybe;
26. Великобритания – Molly с песней Children of the Universe.