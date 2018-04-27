«Я начал как дива в золотом платье»: Кончита Вурст отказывается от женского образа

Новости Австрии. Томас Нойвирт рассказал, что всё больше отказывается от своего альтер эго Кончиты Вурст.

Как сообщает Independent, некоторое время австрийский певец не публикует фотографии в платье. Сам Нойвирт сказал, что его направляет вдохновение. Ранее он открыл в себе женское альтер эго и наслаждался им, видя его огромный потенциал. Теперь он постепенно вновь возвращается «в свою кожу».

«Я начал как дива в золотом платье, а теперь я всё ближе к бородатому артисту в сапогах», – сообщил певец.

По словам Нойвирта, сейчас ему больше нравится одеваться в мужском стиле. Он предполагает, что это ближе к его сути. Певец заметил, что теперь его не узнают на улицах.

«Конечно, есть люди, которые сразу узнают меня, но большинство – нет. И мне это очень нравится, потому что никто не должен видеть, как я танцую в четыре часа ночи в баре. Никто не должен знать, что это я», – добавил Нойвирт.

В конце Томас Нойвирт отметил, что настоящая свобода – это быть таким, каким хочешь в каждый конкретный момент.

Весной 2018 года Кончита Вурст публично сообщила о положительном ВИЧ-статусе.