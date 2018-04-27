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«Я начал как дива в золотом платье»: Кончита Вурст отказывается от женского образа

27 апреля 2018 08:52
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Новости Австрии. Томас Нойвирт рассказал, что всё больше отказывается от своего альтер эго Кончиты Вурст.  

Как сообщает Independent, некоторое время австрийский певец не публикует фотографии в платье. Сам Нойвирт сказал, что его направляет вдохновение. Ранее он открыл в себе женское альтер эго и наслаждался им, видя его огромный потенциал. Теперь он постепенно вновь возвращается «в свою кожу».  

«Я начал как дива в золотом платье, а теперь я всё ближе к бородатому артисту в сапогах», – сообщил певец.  

По словам Нойвирта, сейчас ему больше нравится одеваться в мужском стиле. Он предполагает, что это ближе к его сути. Певец заметил, что теперь его не узнают на улицах.  

«Конечно, есть люди, которые сразу узнают меня, но большинство – нет. И мне это очень нравится, потому что никто не должен видеть, как я танцую в четыре часа ночи в баре. Никто не должен знать, что это я», – добавил Нойвирт.  

В конце Томас Нойвирт отметил, что настоящая свобода – это быть таким, каким хочешь в каждый конкретный момент.  

Весной 2018 года Кончита Вурст публично сообщила о положительном ВИЧ-статусе.  

«Я никому не позволю запугивать меня» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Кончита Вурст # Томас Нойвирт

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