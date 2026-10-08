Прямой эфир

Новости по тегу #Музыка

Итальянский певец Риккардо Форези рассказал, как создавался новый клип на композицию «Синий тюльпан»
08 октября 2026 07:51

Итальянский певец Риккардо Форези рассказал, как создавался новый клип на композицию «Синий тюльпан»

«Камерный хор – это семья». Пообщались с заслуженной артисткой Беларуси Натальей Михайловой
07 октября 2026 12:02

«Камерный хор – это семья». Пообщались с заслуженной артисткой Беларуси Натальей Михайловой

Девушка с аккордеоном! Пообщались с Екатериной Борисовой о музыке и творческих планах
05 октября 2026 12:05

Девушка с аккордеоном! Пообщались с Екатериной Борисовой о музыке и творческих планах

Певец Никита Белько выпустил новый трек «Передружба». Узнали, как создавалась эта композиция
05 октября 2026 08:15

Певец Никита Белько выпустил новый трек «Передружба». Узнали, как создавалась эта композиция

«Залы взрываются после дуэта!» Александр Солодуха и Дмитрий Макей рассказали о новой песне «Беларусь»
02 октября 2026 07:14

«Залы взрываются после дуэта!» Александр Солодуха и Дмитрий Макей рассказали о новой песне «Беларусь»

Эксклюзивная премьера! Певица YULI KORA рассказала о песне «На горе мак»
29 сентября 2026 08:23

Эксклюзивная премьера! Певица YULI KORA рассказала о песне «На горе мак»

«Крылы Беларусі» – Ирина Дорофеева рассказала о новой песне
28 сентября 2026 12:28

«Крылы Беларусі» – Ирина Дорофеева рассказала о новой песне

«Песня о чувствах, которые накрывают» – певица Анна Трубецкая рассказала, как создавалась композиция «Водопадами»
23 сентября 2026 09:13

«Песня о чувствах, которые накрывают» – певица Анна Трубецкая рассказала, как создавалась композиция «Водопадами»

«Ганначка» – певец Андрей Усанов рассказал, как создавалась новая композиция
23 сентября 2026 08:30

«Ганначка» – певец Андрей Усанов рассказал, как создавалась новая композиция

«Таямніцы» – премьеру клипа презентовали участники заслуженного любительского коллектива «Хорус»
19 сентября 2026 13:19

«Таямніцы» – премьеру клипа презентовали участники заслуженного любительского коллектива «Хорус»

«Вдохновлялся красотами Синеокой» – певец Евгений Цимбалист рассказал о новой композиции «Беларусь»
16 сентября 2026 11:51

«Вдохновлялся красотами Синеокой» – певец Евгений Цимбалист рассказал о новой композиции «Беларусь»

Белгосфилармония готовится к открытию концертного сезона. Узнали, что в программе
14 сентября 2026 11:48

Белгосфилармония готовится к открытию концертного сезона. Узнали, что в программе