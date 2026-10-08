Новости по тегу #Музыка

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певец, музыкант и большой друг Беларуси Риккардо Форези.
Уже четверть века она стоит за дирижерским пультом одного из самых титулованных коллективов страны. Знакомьтесь, героиня рубрики «Белорусочки» – Наталья Михайлова.
Девушка с аккордеоном! Именно так когда-то написала о ней местная районная газета. С тех пор это стало частью ее личного бренда. Екатерина Борисова с этим инструментом знакома с рождения и не расстается по сей день.
Никита Белько представляет новый трек «Передружба». Артист, чьи песни «Крестики-нолики» и «Капучино» знают миллионы, вновь говорит со слушателями на языке искренних эмоций.
Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха и певец из Лиды Дмитрий Макей представили совместную песню «Беларусь».
Наша гостья работает в уникальном жанре альтернативного фолка. Она бережно переосмысливает аутентичные обрядовые песни, упаковывая их в мощные современные аранжировки, но при этом сохраняя их первозданную душу и сакральную энергию.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Дорофеева, Заслуженная артистка Республики Беларусь.
Когда-нибудь чувствовали, что эмоции так захлестывают, что невозможно их удержать в себе? Именно об этом новая песня нашей сегодняшней гости.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь музыкальная премьера. Белорусский певец Андрей Усанов презентует песню «Ганначка».
О том, как рождается творчество, которое не знает преград, поговорили с гостями в студии.
Завтра, 17 сентября, Беларусь отмечает День народного единства.
15 сентября в Белорусской государственной филармонии открывается 21-й сезон концертного проекта «Шедевры мирового органного искусства».
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