Выиграть «Евровидение» во второй раз. Сможет ли Рыбак повторить успех 2009 года?

Новости мира. Александр Рыбак вышел в финал международного конкурса «Евровидение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель Норвегии родом из Беларуси во второй раз попробует подняться на музыкальный Олимп. Его вокал и виртуозная игра на скрипке, без которой не обошлось и на этот раз, в 2009 году сразили жюри. Удастся ли повторить ему тот успех? Узнаем уже 12 мая.

Оргкомитет конкурса уже определил порядок выступления участников в финале. Откроет концерт представитель Украины – певец Melovin, который в четверг закрывал второй полуфинал.