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На водохранилище в Пинском районе найдено тело второго пропавшего рыбака

13 декабря 2017 08:13
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Новости Беларуси. В Пинском районе обнаружили тело второго пропавшего на водохранилище Погост рыбака.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОСВОД Брестской области, трагедия произошла 30 ноября, когда двое мужчин пошли на рыбалку на лодке-казанке и не вернулись.

Тело 61-летнего жителя Пинска обнаружили к вечеру у берега – здесь подробнее.

На протяжении почти двух недель велись поиски второго рыбака – 40-летнего мужчины. Его обнаружили при прочесывании дна водоема. Тело находилось под перевернутой лодкой. По предварительной версии, рыбак зацепился за лодку, когда она опрокинулась, и не смог освободиться.

По информации местных жителей, в день пропажи мужчин на водохранилище был сильный ветер.

# происшествия # Несчастный случай

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