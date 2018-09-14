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Киркоров и Басков выпустили скандальный клип на песню «Ибица». Его посмотрели более 7 миллионов человек

14 сентября 2018 08:51
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Шок – вот наиболее подходящее слово, чтобы описать реакцию пользователей Рунета на премьеру коллаборции Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Казалось, что устроить большую провокацию, чем клип «Цвет настроения синий» просто невозможно. Но Александру Гудкову удалось вновь переплюнуть самого себя и создать новое, ещё более экстравагантное творение: видео на песню «Ибица».

Киркоров и Басков выпустили скандальный клип на песню «Ибица». Его посмотрели более 7 миллионов человек-1


Фото: instagram.com/fastfoxes

Сюжет тривиален до безобразия. Басков и Киркоров, по задумке автора, снимают совместный клип, и поначалу всё идёт прекрасно. В итоге, между «звёздами» упало яблоко раздора: дело доходит до драки и различных крайне жестоких шуток друг над другом, которые вкупе приводят к смерти обоих персонажей.

А история не так уж и нереальна. Отношения между певцами, мягко сказать, натянутые. Во всяком случае так может показаться, если верить таблоидам. В чём суть конфликта артистов, тянущегося годами – никто не знает, как, возможно и сами исполнители.

Киркоров и Басков выпустили скандальный клип на песню «Ибица». Его посмотрели более 7 миллионов человек-4


Фото: instagram.com/fastfoxes

Клип уже просмотрели более шести с половиной миллионов пользователей популярного видеохостинга, и цифра продолжает расти в геометрической прогрессии.

# Музыка # калейдоскоп # Фотофакт # Звезды

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