Белое платье с длинным шлейфом и глубоким декольте: Полина Гагарина показала наряд по время первой репетиции

Новости Австрии. Российская делегация во главе со своей представительницей прибыла в Вену вчера вечером. Вместе с Полиной Гагариной на «Евровидение» в Вену отправилась вся ее семья – муж, мама, сын, тетя, дядя и племянница.

Как сообщает РСН, для них арендовали большой пентхаус в центре Вены.





На своей странице в Instagram Полина Гагарина сообщила, что начинает вести дневник, посвященный своему участию в «Евровидении». Вчера певица познакомила «гагаринцев» (так Полина называет своих поклонников) с бэк-вокалистами, которые будут выступать вместе с ней на австрийской сцене. Видео с первой совместной репетиции она сопроводила лаконичным комментарием: «Спеваемся!».





Полина Гагарина, запись в Instagram

Во вторник на сцене Wiener Stadthalle, та самая главная площадка «Евровидения» в Вене, состоялась первая репетиция Полины Гагариной.

Напомним, в этом году евровизийный устав претерпел некоторые изменения: все прогоны на сцене обязательно в концертных костюмах.





На сцене Гагарина появилась в роскошном белоснежном платье. Длинный шлейф и глубокое декольте наряда уже стало предметом обсуждения в социальных сетях. Многие отмечают сходство платья с тем, которое было на Полине в клипе на конкурсную песню (видео здесь). По задумке режиссеров-постановщиков номера, основной акцент во время исполнения композиции будет сделан именно на платье.

По словам членов команды Гагариной, белый цвет выбран не случайно – он символизирует мир и единение.



Вопреки прогнозам и догадкам, Полина выбрала для выступления платье от российского дизайнера Александра Терехова. На сцене помимо Гагариной будут задействованы еще пять человек, все бэк-вокалисты.

«Евровидение» – это огромное испытание для меня. Хочу выступить лучше, чем просто «хорошо», – неоднократно в интервью подчеркивала певица.

Композиция A Million Voices написана интернациональной командой авторов: Габриэлем Аларесом, Иоакимом Бьернбергом, Катриной Нурберген, Леонидом Гуткиным и Владимиром Матецким. Трое из них – Аларес, Бьернберг и Гуткин – являются создателями песни What If Дины Гариповой, с которой она заняла 5-е место на «Евровидении» в 2013 году.



