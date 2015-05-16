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Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»

16 мая 2015 14:59
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Новости Австрии. «Молясь за мир, за исцеление, я очень надеюсь, что мы можем начать все сначала», – говорит в песне A Million Voices представительница России на «Евровидении» Полина Гагарина.

На сцене стадиона «Винер Штадтхалле» в Вене Полина появится в белом платье с длинным шлейфом

Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»-1

авторства российского дизайнера Александра Терехова. Это эксклюзивный наряд, для пошива которого потребовалось 20 метров шелкового шифона. Во время исполнения композиции платье певицы будет подсвечиваться десятками золотых огоньков.  


Полина Гагарина. Вторая репетиция на сцене «Евровидения». Фото eurovision.tv

На днях в Вену прибыл режиссер Алексей Голубев.

С его помощью в итоговый номер Полины для «Евровидения» были внесены последние корректировки. 

Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»-4


Полина Гагарина, запись в Instagram

Гагарина не раз отмечала, что дорожит Алексеем Голубевым как режиссером и, в том числе, как другом. Напомним, специалист на протяжении многих лет работает с Полиной Гагариной, он снял для артистки несколько клипов, в том числе и на песню A Million Voices (видео). Он ставил и музыкальное шоу «Спектакль», которое певица показала в «Крокус-сити» в начале этого года.

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Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»-7


Съемки клипа на песню «A Million Voices». Фото: Instagram Алексея Голубева

Алексей Голубев, режиссер («Комсомольской правде»):
Коллеги из компании, которая специализируется на мультимедийных шоу («Сила света»), помогли нам сделать наш номер. Полина будет выступать на фоне декорации, похожей на огромный абстрактный вселенский глаз. Планету Земля. Это зрачок, меняющий цвет и форму – наша Вселенная, внутри которой и звучат миллионы голосов, о которых поет Полина. За спиной певицы мерцают необычайной красоты изображения.

Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»-9


Полина Гагарина. Вторая репетиция на сцене «Евровидения». Фото eurovision.tv

Полина Гагарина исполнит свою песню «A Million Voices» в Вене на конкурсе «Евровидение» в первом полуфинале 19 мая.

Певица называет свою конкурсную композицию рок-балладой, песней, провозлашающей мир во всем мире.

Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»-12

Исполнительница уверена, что «добрая, жизненная, символичная, искренняя композиция» найдет отклик в сердцах многих. Представители российской делегации отмечают, что в этом году было принято решение покорять «Евровидение» простотой и вокальными данными.


Юрий Аксюта и Полина Гагарина на пресс-конференции в Вене

Юрий Аксюта, глава российской делегации на «Евровидении» («Комсомольской правде»):
Я знаю Полину еще с «Фабрики звезд», очень давно. Могу сказать одно: она – настоящий боец! А еще – профессионал.

В нашем номере все просто: никаких лишних танцоров, людей, ненужных спецэффектов, которые отвлекали бы зрителя от исполнительницы.

Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»-15

Чтобы передать энергетику песни мы пригласили интернациональный состав музыкантов. На бас- и соло-гитаре сыграют участники шоу «Голос» Никита и Александр Поздняковы, на бэк-вокале споют Александра Белякова (тоже «Голос»), а также два соавтора песни – швед Габриэль Аларес и австралийка Катарина Нурберген. Все участники этой команды подходят друг другу визуально и вокально.


Полина Гагарина, запись в Instagram

В Вене певицу поддерживает супруг, известный фотограф Дмитрий Исхаков.

В своем Instagram он пообещал, что будет вести прямую трансляцию из евровизийного закулисья и «спамить беспощадно».

Евровидение 2015. Номер россиянки Полины Гагариной: певица на фоне глаза Вселенной и бэк-вокалисты из шоу «Голос»-18


«Перед выходом на сцену». Так подписал это фото Дмитрий Исхаков

# Музыка # Фотофакт # Полина Гагарина # Евровидение 2015

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