Фаворит букмекеров швед Монс Зелмерлев: Я уверен в номере, думаю, что рисованный персонаж понравится зрителям

Новости Австрии. Главным претендентом на победу у букмекеров на протяжении нескольких месяцев считается шведский поп-исполнитель Монс Зелмерлев со своей песней Heroes. Шансы на победу «Героев» букмекеры оценили коэффициентом 2,5.
Новости Австрии. Главным претендентом на победу у букмекеров на протяжении нескольких месяцев считается шведский поп-исполнитель Монс Зелмерлев со своей песней Heroes. Шансы на победу «Героев» букмекеры оценили коэффициентом 2,5.
28-летний Зелмерлев признается, что очень рад тому, как песню воспринимают зрители и слушатели во всем мире. Шведская команда уверена, что рисованный человечек в номере Монса буквально влюбил в себя евровизийных фанатов.
Во время исполнения композиции на проекторе появляется мультипликационный персонаж.
Однако сложность в том, что по задумке режиссеров, у зрителей должно сложиться впечатление, будто он разговаривает с Монсом. Вот он в такт музыке кивает, подмигивает, садится рядом с исполнителем, танцует в такт музыке.
Зелмерлев – певец, и одновременно Зелмерлев – волшебник.
Так должен подумать каждый зритель по ту сторону экрана. Номер простой с точки зрения понимания, но не с режиссерской стороны.
Монс Зелмерлев:
Песня рассказывает о том, что все мы можем быть героями и сделать что-нибудь, чтобы улучшить наш мир. Мы должны подавать пример своим поведением своим детям. Когда мне было 11-12 лет, у меня были большие сложности в поисках друзей, и в выступлении показано, как одинокий ребенок пытается приспособиться, и, в конце концов, ему удается вернуть своих друзей, как это и случилось со мной.
Монс – большой фанат «Евровидения». И теперь он мечтает привезти «Евровидение» в Швецию. Правда, понимает, что осуществить задуманное будет непросто.
Монс Зелмерлев:
Здесь жесткая конкуренция. Лично я думаю, что Италию будет очень сложно превзойти. С Австралией будет нелегко: Гай Себастиан – прекрасный исполнитель, и я считаю, что замечательно, что Австралию представляет настолько крупная звезда. У Азербайджана здоровская песня.
О том, зачем успешному предпринимателю Зелмерлёву «Евровидение», читайте здесь.
Швеция побеждала на «Евровидении» 5 раз: в 1974, 1984, 1991, 1999 и 2012 годах.
Кстати, на конкурсе песни «Евровидение 2012», шведка Лорин получила по 12 баллов от 18 стран. Это рекорд по количеству полученных 12 баллов за всю историю песенного конкурса.
Оправдаются ли букмекерские прогнозы, узнаем уже скоро. Для того чтобы бороться за победу, Монсу Зелмерлеву сначала предстоит выйти из полуфинала в финал.
Швеция выступает во втором полуфинале, 21 мая.