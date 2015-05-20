Фаворит букмекеров швед Монс Зелмерлев: Я уверен в номере, думаю, что рисованный персонаж понравится зрителям

Новости Австрии. Главным претендентом на победу у букмекеров на протяжении нескольких месяцев считается шведский поп-исполнитель Монс Зелмерлев со своей песней Heroes. Шансы на победу «Героев» букмекеры оценили коэффициентом 2,5.

28-летний Зелмерлев признается, что очень рад тому, как песню воспринимают зрители и слушатели во всем мире. Шведская команда уверена, что рисованный человечек в номере Монса буквально влюбил в себя евровизийных фанатов.

Во время исполнения композиции на проекторе появляется мультипликационный персонаж.

Однако сложность в том, что по задумке режиссеров, у зрителей должно сложиться впечатление, будто он разговаривает с Монсом. Вот он в такт музыке кивает, подмигивает, садится рядом с исполнителем, танцует в такт музыке.

Зелмерлев – певец, и одновременно Зелмерлев – волшебник.

Так должен подумать каждый зритель по ту сторону экрана. Номер простой с точки зрения понимания, но не с режиссерской стороны.