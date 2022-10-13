Протас сыграл за «Вашингтон» в первом матче сезона. Форвард показал показатель полезности «0»

Первый матч и первая осечка. «Вашингтон» Алексея Протаса неудачно стартовал в НХЛ. «Столичники» на домашнем льду были биты «Бостоном» – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости оказались сильнее в первом отрезке – 2:0, отдали второй – 1:2, но сумели реабилитироваться в третьем – 2:0. Наш форвард играл во втором звене. Протас провел на площадке 11 минут 16 секунд, нанес два броска и завершил встречу с показателем полезности «0».