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Протас сыграл за «Вашингтон» в первом матче сезона. Форвард показал показатель полезности «0»

13 октября 2022 13:29
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Первый матч и первая осечка. «Вашингтон» Алексея Протаса неудачно стартовал в НХЛ. «Столичники» на домашнем льду были биты «Бостоном» – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Протас сыграл за «Вашингтон» в первом матче сезона. Форвард показал показатель полезности «0»-1

Гости оказались сильнее в первом отрезке – 2:0, отдали второй – 1:2, но сумели реабилитироваться в третьем – 2:0. Наш форвард играл во втором звене. Протас провел на площадке 11 минут 16 секунд, нанес два броска и завершил встречу с показателем полезности «0».

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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