В Ирландии решили изменить Конституцию. И всё из-за женщин

Власти Ирландии преподнесли женщинам весьма неординарный подарок. Ради них в стране решили изменить Конституцию. Причем референдум принципиально назначили на 8 Марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня идет голосование за то, чтобы убрать из главного закона ряд очень старомодных статей, которые ограничивают права прекрасного пола. В частности, что «своей жизнью в доме женщина оказывает государству поддержку, без которой общее благо не может быть достигнуто. А матери не должны по экономической необходимости заниматься трудом, пренебрегая своими обязанностями по дому.»

Майкл Мартин, министр иностранных дел Ирландии:

В нашей Конституции есть архаичные формулировки относительно роли женщин с точки зрения их жизни в доме, а также отсутствия необходимости работать по экономической необходимости, пренебрегая своими домашними обязанностями. Мы, мужчины, хотим и должны взять на себя их обязанности по дому, потому что мы чувствуем, что это ограничивает женщин. Современная реальность такова, что женщины преуспевают во всех аспектах жизни, и жизнь женщины должна быть такой, какой она сама хочет. Именно поэтому мы убираем эту устаревшую и неактуальную сегодня формулировку в Конституции.