Евровидение-2017. Naviband, семья из Беларуси, заняла 17 место в финале

Новости Беларуси. 17 место в финале международного песенного конкурса «Евровидение». Ксения Жук и Артем Лукьяненко вышли на сцену «Евровидения» во второй раз для того, чтобы рассказать свою «Гісторыю…». Такие трогательные, в конце номера они, как и обещали, открыли тайну – они не просто дуэт, они семья. Этот секрет Артем и Ксюша бережно хранили от глаз широкой общественности несколько лет. Они узаконили отношения осенью 2014-го.

В финале международного форума за право называться победителем боролись представители 26 стран.

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Спустя несколько минут после выступления Naviband на своей страничке в социальной сети выложили фотографию, на которой запечатлен их евровизийный поцелуй. Музыкальная семья благодарит всех, кто поддерживал их на протяжении всего конкурсного пути.



Группа Naviband:

Зараз вы ведаеце дакладна. Вялiкi дзякуй кожнаму за падтрымку! Мы вельмi старалiся прадставiць нашу краiну шчыра i з гонарам! Наперад, Беларусь!

Зрители бурно отреагировали на такой поворот. В считанные минуты пользователи социальных сетей запустили флешмоб: они публикуют фотографии с хэштегом "kissbelarus".

Артем и Ксения: Просто подарок судьбы идти по жизни вместе (далее читайте здесь).

Гісторыя майго жыцця

Будзе свяціць яшчэ ярчэй.

У нашай крыві сонца зайграе

Уся прыгажосць тваіх вачэй.

Дзе будзеш ты – я адшукаю

Яркія моманты знойдзем хутчэй

Сенняшні дзень, стане пачаткам

Новых жаданняў, лепшых ідэй.

«Спасибо за то, что показали, какой красивый ваш язык», «Артем, Ксюша, ваш язык – просто песня».

Комментарии с таким содержанием заполняют в эти минуты социальные сети. Сотни постов со словами поддержки, сотни комментариев. В Киев – поддержать белорусских участников – приехали родители, друзья, однокурсники и многочисленные поклонники.

Hey! Hey! Hay-yay-yay-a-ho! – белорусам подпевают зарубежные журналисты. Представители прессы Италии, Чехии, Великобритании включают композицию Naviband в рейтинги тех евровизийных песен, которым суждено стать хитом.

За кулисами «Евровидения» Naviband всегда в центре внимания. Простые и честные, даже не скрывают секрет своего успеха.

Артем Лукьяненко и Ксения Жук:

Мы атрымліваем задавальненне, мы вязем сваю мову і прывезлі сюды нашу культуру. Мы будзем атрымліваць у першую чаргу задавальненне ад таго, што спяваем нашу песню.

Они написали «Гісторыю майго жыцця» сами, не прибегая к помощи именитых продюсеров. А за несколько часов до финального выступления просили: давайте будем относиться к конкурсу проще. Не делали прогнозов, а мечтали об одном: доставить удовольствие зрителям. И, судя по реакции в зале и на просторах Сети, это им удалось сполна.

Искренние и настоящие. Такими эпитетами чаще всего характеризовали наших артистов аккередитованные на «Евровидении» журналисты, слушатели и зрители евросонга, пользователи социальных сетей.

За 14-тилетнюю историю участия Беларуси в «Евровидении» – это пятый выход в финал.

Уже победа. Шестое место Дмитрия Колдуна, завоеванное десять лет назад, пока самый высокий результат Беларуси на «Евровидении» (история участия белорусских исполнителей на конкурсе здесь).