«Я знаю об этом всё». Настасья Самбурская рассказала о домашнем насилии

Новости России. На своей странице в Instagram известная артистка оставила откровенный пост. Настасья Самбурская рассказала о домашнем насилии. Актриса негодует: «Почему мужчины поднимают на женщину руку и стоит ли такое прощать? Почему не собрать волю в кулак, не терпеть, уже после первого случая?».



Девушка отметила, что знает о том, что говорит, потому что выросла в «такой семье».

Настастья Самбурская:

Почему женщины годами терпят домашнее насилие, оправдывая себя, что, мол, дети и я одна не потяну! А ты пробовала? Потом дети психопатами вырастают! Почему у нас полстраны обыкновенные «терпилы» и мазохистки, неспособные действовать? Почему вы боитесь и позволяете слабым мужикам на вас самоутверждаться? Папка мамку бил, ну и меня пусть бьют! Это становится нормой! Бросайте их, имейте к себе уважение! <…>. Счастье заключается в саморазвитии рядом с партнёром, а не когда вас вгоняют комплексы и вы перестаете в себя верить! Всё намного проще, чем кажется! Вы сами усложняете себе жизнь. Золотая фраза от Ф.Г. Раневской «Женщины-это не слабый пол. Слабый пол-это гнилые доски» И, если мне кто-то скажет, да что я об этом знаю? Я знаю об этом всё! Я выросла в такой семье. И как только стали пробиваться зачатки мозгов, я уехала из города и забыла, как их всех звали! Пыталась простить, когда повзрослела. Не получилось. Долго объяснять почему.



Под этим сообщением подписчики актрисы стали делиться своими историями. Многие насторожились: Настасья решила высказать мнение о настолько деликатной теме после информации о том, что она рассталась с супругом.

Напомним, в ноябре прошлого года Настасья Самбурская заявила, что вышла замуж за 25-летнего актера Кирилла Дыцевича. В качестве доказательства актриса выложила фото (здесь подробнее). Актриса информацию о разводе не подтвердила, но и не опровергла (читать далее).