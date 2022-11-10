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Фолк-группа из 400 участников: в Венесуэле собрали рекордно большой музыкальный коллектив

10 ноября 2022 08:05
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Новости Венесуэлы. Крупнейшую фолк-группу удалось собрать в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фолк-группа из 400 участников: в Венесуэле собрали рекордно большой музыкальный коллектив-1

Музыканты и певцы добились того, к чему стремились: теперь их сводный оркестр в Книге рекордов Гинесса.  

Фолк-группа из 400 участников: в Венесуэле собрали рекордно большой музыкальный коллектив-4

Так называемая Гайта Зулиана – стиль венесуэльской народной музыки. Он стал популярным по всей стране лет 60 назад. Ритм задают барабаны. Маракасы, куатро, чарраску и тамбора также сливаются с аутентичными голосами вокалистов. В этом концерте под открытым небом участвовало более 400 хранителей народных традиций.  

Фолк-группа из 400 участников: в Венесуэле собрали рекордно большой музыкальный коллектив-7

В Венесуэле это не первый подобный рекорд. Около года назад там собрали самый массовый в мире симфонический оркестр. Дирижер управлял сразу 12 тысячами музыкантов.  

# Музыка # Новости Венесуэлы # Фотофакт

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