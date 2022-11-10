Фолк-группа из 400 участников: в Венесуэле собрали рекордно большой музыкальный коллектив

Новости Венесуэлы. Крупнейшую фолк-группу удалось собрать в Венесуэле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Музыканты и певцы добились того, к чему стремились: теперь их сводный оркестр в Книге рекордов Гинесса.

Так называемая Гайта Зулиана – стиль венесуэльской народной музыки. Он стал популярным по всей стране лет 60 назад. Ритм задают барабаны. Маракасы, куатро, чарраску и тамбора также сливаются с аутентичными голосами вокалистов. В этом концерте под открытым небом участвовало более 400 хранителей народных традиций.