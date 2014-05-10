Евровидение-2014. Кончита Вурст: Никогда и ни при каких обстоятельствах я не сбрею бороду!

Новости Австрии. Кончита Вурст из Австрии 10 мая выступит в финале конкурса «Евровидение-2014» под номером 11.

Накануне выступления Кончита призналась, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сбреет бороду. Даже ради победы на конкурсе.

Кончита Вурст, представитель Австрии на «Евровидении-2014»:

Я не хочу становиться женщиной! Дома я – очень ленивый мальчик. Но это я так – шучу. Я создала этот образ и могу сказать сейчас при всех: никогда и ни при каких обстоятельствах я не сбрею бороду! Может быть, когда-нибудь потом, но не сейчас. Это мое решение!

Композицию Rise Like a Phoenix Кончита исполнит со сцены «Евровидения» в Копенгагене в платье, сшитого собственноручно.

Кончита Вурст, представитель Австрии на Евровидении-2014:

Я сшила его сама. Вообще у меня есть фэшн-прошлое, я закончила фэшн-школу сто лет назад. Я знаю, как я хочу выглядеть, и знаю свои таланты. Я очень хороша именно в дизайне, то, что нужно нарисовать на бумаге. Но когда дело доходит до раскройки ткани и, собственно, изготовления платья, я начинаю быть благодарной за то, что есть люди, которые куда более талантливее меня в этом плане. Поэтому наши дизайнеры там, в Вене, проделали отличную работу.

Кончита Вурст (она же Том Нойвирт) – главный фрик этого «Евровидения» покорил уже не один конкурс в Австрии. И его потрясла австрийская толерантность, благодаря которой Том сможет представить свою страну: «Я смотрела песенный конкурс еще, как я помню, с моей мамой. Я всегда хотела быть на этой сцене, и теперь - моя очередь, и я так счастлива и благодарна за эту возможность».

Кстати, в Копенгагене Кончита подпевает нашему исполнителю, белорусу Тео. Надеемся фирменная проходка, голос и обаяние Тео помогут ему занять достойное место в финале. Кстати, Cheesecake в исполнении Тео без преувеличения покорил публику! Хэштег #Cheesecake на втором месте в мировых трендах в Twitter.

Тео – Cheesecake – Беларусь – № 2 в финале!