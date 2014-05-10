Евровидение-2014. Украинка Мария Яремчук: Tick-Tock – о том, о чем в данную минуту мечтаю я и каждый житель моей страны

Новости Украины. Представительница Украины откроет финал «Евровидения-2014». На главной евровизийной сцене Мария Яремчук исполнит «Tick-Tock» под первым номером.

Мария Яремчук, представительница Украины на «Евровидении-2014»:

Это песня о мире, добре, об общих человеческих ценностях, о том, о чем в данную минуту мечтаю я и каждый житель моей страны. И наши мечты обязательно осуществятся.

Напомним, на пресс-конференциях финалисты «Евровидения» вытягивали бумажки с надписями «первая половина» и «вторая половина». Порядок, согласно которому исполнители будут выходить на сцену, определяли продюсеры шоу. Они обещают, что финал запомнится зрелищностью, и зрители не уснут у экранов телевизоров.

Конкурсная «Tick-Tock» в исполнении Марии Яремчук в полуфинале уже очаровала и зрителей, и профессиональное жюри.

В финале мы вновь сможем насладиться драматичным номером: увидим историю любви, выраженную в танце и в музыке одновременно. Мария Яремчук и ее партер, танцор из украинского балета “Freedom”, на главной сцене «Евровидения» изобразят настоящую страсть. Она поет, он все три минуты бежит в колесе. Колесо, по словам Марии, использовано как символ времени и его быстротечности. Кстати, в номере «Tick-Tock» много символов. Смотрите видео (вторая официальная репетиция в Дании)!

Сразу после украинки на сцене появится белорус Тео. Надеемся фирменная проходка, голос и обаяние Тео помогут ему занять достойное место в финале. Кстати, Cheesecake в исполнении Тео без преувеличения покорил публику! Хэштег #Cheesecake на втором месте в мировых трендах в Twitter.