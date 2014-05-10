Евровидение-2014. Филипп Киркоров о выходе Толмачевых в финал: Наша крепкая и надежная команда! ABBA по-русски

Новости России. Филипп Киркоров трепетно называет сестер Толмачевых ангелочками. Во время ожидания результатов первого полуфинала из Грин-рум Филипп Бедросович опубликовал фотографию, в подписи к которой назвал российскую команду ABBA по-русски.

Филипп Киркоров (фото в instagram.com):

Наша крепкая и надежная команда! ABBA по-русски (Гена, Маша, НАСТя, Филипп).

Напомним, ансамбль ABBA – победитель конкурса «Евровидение» в 1974 году. Их победную композицию Waterloo знают и любят до сих пор. В 2005 году на конкурсе Congratulations, посвященном 50-летнему юбилею «Евровидения», Waterloo в исполнении ABBA была признана лучшей композицией за всю историю конкурса.

Станет ли композиция россиянок близняшек Толмачевых хитом на все времена? Время покажет.

Композицию Shine для сестер Толмачевых написал Филипп Киркоров в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. А номер поставил, без преувеличения, легендарный греческий режиссер Фокас Евангелинос. Именно он когда-то придумал ставший уже хрестоматийным номер с белым роялем для Димы Билана на песню «Never let you go».

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Анастасия и Мария Толмачевы споют Shine в финале «Евровидения» уже сегодня вечером (10 мая, суббота). На сцену девушки выйдут под 15 номером.

Список финалистов «Евровидения-2014» и их порядковые номера в финале, 10 мая. Смотрите здесь.

Напомним, сестренки Толмачевы, по их собственному признанию, будут болеть и голосовать за белоруса Тео. Белорусский Cheesecake заставит всю Европу танцевать и подпевать в такт!