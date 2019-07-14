«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар», который вот уже в 28-й раз открылся в Витебске, – это гордость. Причем гордость не только Беларуси, но и всего славянского мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ответ творческих людей на распад великой многонациональной страны – пожалуй, лучше и не скажешь. Александр Лукашенко говорит с главной сцены Летнего амфитеатра в Витебске с завидным постоянством, что только подчеркивает высокий статус культурного события.

Здесь никто не наступает на горло чужой песне – все участники, среди которых множество народных и заслуженных, но главное любимых зрителями артистов, поют о главном: о любви, о счастье, о дружбе, о Родине. Здесь ярким светом горят уже известные и зажигаются новые звезды. А значит, как раз это нам и нужно. Корреспондент Кристина Федорович – о культурном событии цвета василька.

Кристина Федорович, корреспондент:

Всю неделю мы, журналисты, без остановки охотимся за эксклюзивом на бэкстейджах, в коридорах и даже на улице, чтобы картинка сложилась по обе стороны сцены. В таком режиме нон-стоп живет Летний амфитеатр, да чего таить – весь Витебск, который поистине стал центром притяжения.

Музыка, как в той песне, нас связала, а дороги привели в северную столицу Беларуси. «Славянский базар» на этой неделе взял самую высокую ноту и, конечно, зажег. И речь не только о танцах, а прежде всего о звездах и зрительских сердцах.

Случай, когда то самое сердце (правда, не из чистого золота) у поклонниц буквально выпрыгивает. Всему виной – покоритель миллионов женщин Стас Михайлов. Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы На базар приехал с юбилейным концертом «Все для тебя». И слово сдержал – отдал действительно всю энергетику залу, да так, что с первых нот амфитеатр превратился в один большой танцпол.

Знаете, я очень сильно просто обалдела на самом деле от того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни. Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске? Зарядить эмоциональную батарейку до максимума можно не только со сцены. Околофестивальная жизнь кипит и днем, и ночью. Это и знаменитый город мастеров, гуляя по которому можно легко потерять счет времени, и уличные музыканты, фотозоны, выставки, перфомансы – просто все, чего душа может только пожелать.

Все же на фестивале есть и нотка серьезности. Или скорее груз ответственности? Благодаря песенному конкурсу на небосклоне появляются новые звезды. Как раз на неделе звездочка уже зажглась. Наша Ксения Галецкая завоевала Гран-при. Конкуренция была, прямо скажем, недетская – выступали представители 21-й страны.

«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре» Эстафету как раз вчера подхватил и взрослый конкурс. Наш Ваня Здонюк открывает оба дня. Кто знает – может, цифра «1» фигурирует неспроста. Об этом пока говорить рано. К тому же поддержка домашних стен – штука мощная.

Иван Здонюк, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):

Невероятные эмоции я сейчас испытываю, потому что очень тепло принял зал, зрители – я даже на это не рассчитывал. Все подпевали вместе со мной «Кучаравую» (подробнее здесь). Поддерживаю всех конкурсантов сейчас, держу за каждого кулачки. Но, конечно же, впереди еще второй конкурсный день, и все еще может быть. Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре» На одной из репетиций мы встретили Женю Курчича – того самого парня, что в 2018 году вошел в пятерку лучших. За Ваню переживает больше, чем тогда за себя.

Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:

У Вани все получится, я очень надеюсь, потому что он очень талантливый, очень харизматичный. Во-первых, это один из моих студентов. О силе духа здесь говорить не приходится. Для Китая это дебют, да и к тому же планка сходу поставлена высокая – «Катюша».

Сыин Ли, участница XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Китай):

Для нас русский – очень сложный язык, особенно «р» и «ш». Но я старалась, учила, мне помогали мои коллеги. Старалась максимально выложиться, насколько можно. В далеком 1993-м Таисия Повалий тоже приехала покорять Витебск как участница песенного конкурса. А уехала первой в истории фестиваля обладательницей Гран-при. Спустя 26 лет – в день открытия 28-го «Славянского базара» – на площади звезд появился именной василек Таисии Повалий. Певица призналась, что Беларусь – ее творческая родина. «Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске Узнаёте? Архивные кадры: 26 лет назад Таисия Повалий выступила на «Славянском базаре» в Витебске

Таисия Повалий получила специальную награду из рук Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии фестиваля – к слову, на самом ожидаемом шоу. Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси Красной нитью через все трехчасовое представление прошли темы любви, дружбы и семейных ценностей. Именно за такую поистине домашнюю атмосферу и гостеприимство Александра Лукашенко благодарили все артисты.

Долгие годы фестиваль проходит под патронатом Президента. Немногие знают, что уже ставшего брендом «Славянского базара» могло не быть. В конце 90-х его хотели проводить без постоянной прописки. В музыкальный фестиваль тогда поверил Президент Александр Лукашенко. И как итог – сегодня праздничное настроение в городе на Двине не может испортить ничто, даже такой привычный дождь. Как отметил глава государства, под крышей амфитеатра тепло в любую погоду.

Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны» Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля. На «Базаре – 2019» фестивалят артисты из 42 стран. Получается такая мультикультурная площадка с важной отметкой «Сделано в Беларуси».

Их творческая деятельность началась полвека назад, а британский музыкант Пол Маккартни однажды сказал: «Дайте мне песняров, и я переверну весь мир». По традиции на «Славянке» показывают, насколько крепки узы дружбы Беларуси и России. Финальный аккорд Дня Союзного государства в 2019 году – концерт ансамбля «Песняры». Роман Козырев: Сегодня мы открываем зал «Песняров» – символический, виртуальный

Группа Viva:

Всем белорусским женщинам вокальная группа Viva посвящает песню!

«Базару» 28 лет, но с возрастом он не стареет, а лишь добавляет в копилку новые традиции, расширяет географию и просто каждый год позволяет прочувствовать колорит, который на словах передать трудно.