«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

Новости Беларуси. «Славянский базар», который вот уже в 28-й раз открылся в Витебске, – это гордость. Причем гордость не только Беларуси, но и всего славянского мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. «Славянский базар», который вот уже в 28-й раз открылся в Витебске, – это гордость. Причем гордость не только Беларуси, но и всего славянского мира, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ответ творческих людей на распад великой многонациональной страны – пожалуй, лучше и не скажешь. Александр Лукашенко говорит с главной сцены Летнего амфитеатра в Витебске с завидным постоянством, что только подчеркивает высокий статус культурного события.
Здесь никто не наступает на горло чужой песне – все участники, среди которых множество народных и заслуженных, но главное любимых зрителями артистов, поют о главном: о любви, о счастье, о дружбе, о Родине. Здесь ярким светом горят уже известные и зажигаются новые звезды. А значит, как раз это нам и нужно.
Корреспондент Кристина Федорович – о культурном событии цвета василька.
Кристина Федорович, корреспондент:
Всю неделю мы, журналисты, без остановки охотимся за эксклюзивом на бэкстейджах, в коридорах и даже на улице, чтобы картинка сложилась по обе стороны сцены. В таком режиме нон-стоп живет Летний амфитеатр, да чего таить – весь Витебск, который поистине стал центром притяжения.
Музыка, как в той песне, нас связала, а дороги привели в северную столицу Беларуси. «Славянский базар» на этой неделе взял самую высокую ноту и, конечно, зажег. И речь не только о танцах, а прежде всего о звездах и зрительских сердцах.
Случай, когда то самое сердце (правда, не из чистого золота) у поклонниц буквально выпрыгивает. Всему виной – покоритель миллионов женщин Стас Михайлов.
Стас Михайлов зажёг на «Славянском базаре». Послушайте, что говорят о выступлении поклонницы
На базар приехал с юбилейным концертом «Все для тебя». И слово сдержал – отдал действительно всю энергетику залу, да так, что с первых нот амфитеатр превратился в один большой танцпол.
Знаете, я очень сильно просто обалдела на самом деле от того, что я увидела Стаса Михайлова впервые в жизни.
Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?
Зарядить эмоциональную батарейку до максимума можно не только со сцены. Околофестивальная жизнь кипит и днем, и ночью. Это и знаменитый город мастеров, гуляя по которому можно легко потерять счет времени, и уличные музыканты, фотозоны, выставки, перфомансы – просто все, чего душа может только пожелать.
Все же на фестивале есть и нотка серьезности. Или скорее груз ответственности? Благодаря песенному конкурсу на небосклоне появляются новые звезды. Как раз на неделе звездочка уже зажглась. Наша Ксения Галецкая завоевала Гран-при. Конкуренция была, прямо скажем, недетская – выступали представители 21-й страны.
«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»
Эстафету как раз вчера подхватил и взрослый конкурс. Наш Ваня Здонюк открывает оба дня. Кто знает – может, цифра «1» фигурирует неспроста. Об этом пока говорить рано. К тому же поддержка домашних стен – штука мощная.
Иван Здонюк, участник XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Беларусь):
Невероятные эмоции я сейчас испытываю, потому что очень тепло принял зал, зрители – я даже на это не рассчитывал. Все подпевали вместе со мной «Кучаравую» (подробнее здесь). Поддерживаю всех конкурсантов сейчас, держу за каждого кулачки. Но, конечно же, впереди еще второй конкурсный день, и все еще может быть.
Песня Imagine Dragons и преподаватель по вокалу Beyonce: как Иван Здонюк готовился к выступлению на «Славянском базаре»
На одной из репетиций мы встретили Женю Курчича – того самого парня, что в 2018 году вошел в пятерку лучших. За Ваню переживает больше, чем тогда за себя.
Евгений Курчич, лауреат XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:
У Вани все получится, я очень надеюсь, потому что он очень талантливый, очень харизматичный. Во-первых, это один из моих студентов.
О силе духа здесь говорить не приходится. Для Китая это дебют, да и к тому же планка сходу поставлена высокая – «Катюша».
Сыин Ли, участница XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Китай):
Для нас русский – очень сложный язык, особенно «р» и «ш». Но я старалась, учила, мне помогали мои коллеги. Старалась максимально выложиться, насколько можно.
В далеком 1993-м Таисия Повалий тоже приехала покорять Витебск как участница песенного конкурса. А уехала первой в истории фестиваля обладательницей Гран-при. Спустя 26 лет – в день открытия 28-го «Славянского базара» – на площади звезд появился именной василек Таисии Повалий. Певица призналась, что Беларусь – ее творческая родина.
«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске
Узнаёте? Архивные кадры: 26 лет назад Таисия Повалий выступила на «Славянском базаре» в Витебске
Таисия Повалий получила специальную награду из рук Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию» на открытии фестиваля – к слову, на самом ожидаемом шоу.
Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси
Красной нитью через все трехчасовое представление прошли темы любви, дружбы и семейных ценностей. Именно за такую поистине домашнюю атмосферу и гостеприимство Александра Лукашенко благодарили все артисты.
Долгие годы фестиваль проходит под патронатом Президента. Немногие знают, что уже ставшего брендом «Славянского базара» могло не быть. В конце 90-х его хотели проводить без постоянной прописки. В музыкальный фестиваль тогда поверил Президент Александр Лукашенко. И как итог – сегодня праздничное настроение в городе на Двине не может испортить ничто, даже такой привычный дождь. Как отметил глава государства, под крышей амфитеатра тепло в любую погоду.
Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»
Васильковое настроение Витебска уже давно вышло за пределы славянского поля. На «Базаре – 2019» фестивалят артисты из 42 стран. Получается такая мультикультурная площадка с важной отметкой «Сделано в Беларуси».
Их творческая деятельность началась полвека назад, а британский музыкант Пол Маккартни однажды сказал: «Дайте мне песняров, и я переверну весь мир». По традиции на «Славянке» показывают, насколько крепки узы дружбы Беларуси и России. Финальный аккорд Дня Союзного государства в 2019 году – концерт ансамбля «Песняры».
Роман Козырев: Сегодня мы открываем зал «Песняров» – символический, виртуальный
Один из самых трогательных моментов концерта – рождение новой семьи. Артур Михайлов – солист ансамбля – сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Александр Олешко: «Всегда увожу из Витебска какого-нибудь советского Деда Мороза ватного»
Александр Олешко в Витебске: «Я очень люблю на сцене вместе со зрителями встречать рассвет»
Татьяна Буланова: Каждый раз, когда меня приглашают на «Славянский базар», я соглашаюсь
«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»
Хедлайнеры – группа «НА-НА», Самоцветы, Ace Of Base и еще более трех десятков артистов, которые приехали сюда не ради очередного плюса напротив выступления – они приехали разделить домашнюю атмосферу с каждым зрителем.
Группа Viva:
Всем белорусским женщинам вокальная группа Viva посвящает песню!
«Базару» 28 лет, но с возрастом он не стареет, а лишь добавляет в копилку новые традиции, расширяет географию и просто каждый год позволяет прочувствовать колорит, который на словах передать трудно.
Кристина Федорович:
Вот так ярко и громко заканчивается очередной день «Славянского базара» – как, собственно, наш обзор произошедшего за неделю. К сожалению, слово «заканчивается» уже завтра коснется и самого фестиваля. Но, как бы ни было грустно, можно с уверенностью сказать, что у всех собравшихся здесь васильковое настроение сохранится до следующего года. А пока есть возможность – будем наслаждаться.