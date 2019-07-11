«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Новости Беларуси. Теперь со звездой народной артистки Украины Таисии Повалий. Её имя пополнило коллекцию площади лауреатов в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Теперь со звездой народной артистки Украины Таисии Повалий. Её имя пополнило коллекцию площади лауреатов в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре» в этом году удостоена награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
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Таисия Повалий уже 15-я обладательница именной прописки на площади лауреатов в Витебске.
Таисия Повалий, народная артистка Украины:
Я цвету, горю! Я очень счастлива, спасибо вам большое, спасибо.
Вечером на сцене амфитеатра Таисии Повалий будет вручена специальная награда Президента Беларуси. Певица примет участие в концерте открытия.
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