«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске

Новости Беларуси. Теперь со звездой народной артистки Украины Таисии Повалий. Её имя пополнило коллекцию площади лауреатов в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладательница первого Гран-при в истории конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре» в этом году удостоена награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Почём на «Славянском базаре» сувениры и куда можно сходить перед концертом: рассказываем витебские фишки-2019

Таисия Повалий уже 15-я обладательница именной прописки на площади лауреатов в Витебске.

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Я цвету, горю! Я очень счастлива, спасибо вам большое, спасибо.