Евгений Королёк занял 18 место на этапе веломногодневки в России

В рамках многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» состоялся седьмой этап и покорение горной разделки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня велосипедисты соревновались на территории Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе. Это территория Карачаево-Черкесской республики. Всего стартовал 71 гонщик. Первым финишировал россиянин Ильяс Садыков. Лучший из белорусских спортсменов, Евгений Королек, занял 18-е место.

Среди юниоров наш Илья Альховик стал шестом. Соревнования имеют статус чемпионата России. В веломногодневке принимают участие велосипедисты из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.