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Евгений Королёк занял 18 место на этапе веломногодневки в России

10 сентября 2025 18:39
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В рамках многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» состоялся седьмой этап и покорение горной разделки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня велосипедисты соревновались на территории Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе. Это территория Карачаево-Черкесской республики. Всего стартовал 71 гонщик. Первым финишировал россиянин Ильяс Садыков. Лучший из белорусских спортсменов, Евгений Королек, занял 18-е место. 

Среди юниоров наш Илья Альховик стал шестом. Соревнования имеют статус чемпионата России. В веломногодневке принимают участие велосипедисты из России, Беларуси, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

# Велоспорт

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