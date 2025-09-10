Прямой эфир

Гродненский «Неман» после длительной паузы с поражения вернулся в чемпионат Беларуси

10 сентября 2025 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гродненский «Неман» после длительной паузы вернулся в чемпионат Беларуси. 10 сентября команда Игоря Ковалевича провела перенесенный матч 16-го тура, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На выезде «Неман» встречался с аутсайдером – «Молодечно». Вопреки прогнозам, поединок получился невероятно зрелищным. Уже на 5-й минуте Артур Сагитов вывел хозяев вперед. Неману удалось сравнять счет только во втором тайме. На 51-й минуте отличился Валон Ахмеди. 

Но футболисты «Молодечно» не сбавили темп, и на 68-й минуте Егор Имеряков поразил ворота соперника. Команда Игоря Ковалевича проявила бойцовские качества и добилась ничейного результата на 82-й минуте – автором гола стал Егор Зубович. Но это был день дружины Павла Батюто. В компенсированное время матча победу со счетом 3:2 молодечненцам принес Илья Коваль.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Евгений Королёк занял 18 место на этапе веломногодневки в России
10 сентября 2025 18:39

Евгений Королёк занял 18 место на этапе веломногодневки в России

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале признан лучшим игроком дня в КХЛ
10 сентября 2025 18:21

Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале признан лучшим игроком дня в КХЛ

Сборная Беларуси обыграла французов в туре Евролиги по пляжному футболу
10 сентября 2025 18:17

Сборная Беларуси обыграла французов в туре Евролиги по пляжному футболу