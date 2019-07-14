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Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля

14 июля 2019 12:45
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Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля-1

Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля-3

Начался этот фестивальный день с большой зарядки на площади Победы. На разминку вышли участники нового для Витебска фестиваля Dream Dance Fest.

Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля-6

Конкурс в совершенно разных хореографических направлениях стартовал утром и продлится до позднего вечера. На сцену под открытым небом выйдут почти полторы тысячи танцоров.

Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля-9

Александр Лавринович, организатор Dream Dance Fest:
Порядка 140 танцевальных номеров сегодня будут на этой сцене. Оценивать их творчество будет международное компетентное жюри, среди которых есть также президент Всеармянской танцевальной ассоциации Арташес Месропян. Уважаемый человек. Он представитель Всемирной танцевальной Олимпиады. В общем, не только у нас крутые танцевальные номера, но и крутое жюри.

Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля-12

«Славянский базар» продолжается. 14 июля в Витебске с сольными концертами выступят Надежда Кадышева и Денис Майданов.

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# Славянский базар в Витебске-2019 # Культура # Александр Лавринович # Фотофакт

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