Кадышева, Майданов и Dream Dance Fest: чем будут удивлять на «Славянском базаре» 14 июля

Новости Беларуси. В Витебске продолжается праздник искусства «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начался этот фестивальный день с большой зарядки на площади Победы. На разминку вышли участники нового для Витебска фестиваля Dream Dance Fest.

Конкурс в совершенно разных хореографических направлениях стартовал утром и продлится до позднего вечера. На сцену под открытым небом выйдут почти полторы тысячи танцоров.