«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их любили, боготворили и искренне мечтали о романтических отношениях. Сегодня в холостяках только Михаил, самый молодой участник группы.
– Мы сюда для этого и приехали.
– Дать крутой концерт.
– Кстати, девчонки, если хотите за него пойти замуж, надо уметь готовить, стирать, мыть…
– Да, он привередливый очень. Готовить надо вкусно.
– И все это делать безупречно.
– Потому что Миша убирается – ну, просто! Вот я – я умею убирать, мыть полы, но это он круче делает.
– Нет, ты не умеешь убирать.
– То есть ему надо будет гладить носки, утюжить…
– … шнурки, да.
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