«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

– Мы сюда для этого и приехали.

– Дать крутой концерт.

– Кстати, девчонки, если хотите за него пойти замуж, надо уметь готовить, стирать, мыть…

– Да, он привередливый очень. Готовить надо вкусно.

– И все это делать безупречно.

– Потому что Миша убирается – ну, просто! Вот я – я умею убирать, мыть полы, но это он круче делает.

– Нет, ты не умеешь убирать.

– То есть ему надо будет гладить носки, утюжить…

– … шнурки, да.

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