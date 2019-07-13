Прямой эфир

«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»

13 июля 2019 18:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 90-х, пожалуй, не было ни одной девчонки, которая бы к «НА-НА» относилась равнодушно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»-1

Их любили, боготворили и искренне мечтали о романтических отношениях. Сегодня в холостяках только Михаил, самый молодой участник группы.

«НА-НА» рассказали, как женить участника группы, на «Славянском базаре в Витебске»-4

– Мы сюда для этого и приехали.
– Дать крутой концерт.
– Кстати, девчонки, если хотите за него пойти замуж, надо уметь готовить, стирать, мыть…
– Да, он привередливый очень. Готовить надо вкусно.
– И все это делать безупречно.
– Потому что Миша убирается – ну, просто! Вот я – я умею убирать, мыть полы, но это он круче делает.
– Нет, ты не умеешь убирать.
– То есть ему надо будет гладить носки, утюжить…
– … шнурки, да.

Как женить участника «НА-НА», что дарят Панайотову и как поставить рекорд по поцелуям. Репортаж со «Славянского базара»

# Славянский базар в Витебске-2019 # общество # Михаил Игонин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Самая современная, в Минске так точно»: на заправке № 22 «Белоруснефти» наградили победителей выставки ретро-мотоциклов
13 июля 2019 17:22

«Самая современная, в Минске так точно»: на заправке № 22 «Белоруснефти» наградили победителей выставки ретро-мотоциклов

13 июля в Минске освящён единственный в Беларуси храм в честь Евгения Боткина
13 июля 2019 14:56

13 июля в Минске освящён единственный в Беларуси храм в честь Евгения Боткина

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных
13 июля 2019 12:44

«Здесь все чудесные и талантливые»: под Гомелем прошёл Международный слёт юных спасателей-пожарных