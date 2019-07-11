Узнаёте? Архивные кадры: 26 лет назад Таисия Повалий выступила на «Славянском базаре» в Витебске
Новости Беларуси. В далеком 1993-м Таисия Повалий тоже приехала покорять Витебск как участница взрослого песенного конкурса. А уехала первой в истории фестиваля обладательницей Гран-при, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Славянский базар» стал ответом творческих людей на распад великой многонациональной страны»
В 2019 году народная артистка Украины снова в центре внимания. На этот раз – как обладательница именной васильковой плиты на «Площади звезд».
«Я цвету, горю!». Звезда Таисии Повалий появилась на площади лауреатов в Витебске
Таисия Повалий, лауреат специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию»:
Для меня это какой этап моей жизни о проделанной работе и планы на будущее. Они должны быть лучше, и это для меня сейчас задание номер один. И я должна с ним справиться.
Очень важно, что получаю её на белорусской земле: Таисия Повалий получила награду из рук Президента Беларуси