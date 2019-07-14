Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?

Новости Беларуси. Концертные площадки «Славянского базара» были заряжены васильковым настроением гораздо раньше официальной точки отсчета фестиваля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Артисты стараются приехать пораньше, чтобы прогуляться по улочкам Витебска и купить сувениры. Руслан Алехно, кстати, всегда увозит частичку атмосферы домой.
Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:
В свободные дни я с удовольствием гуляю по городу мастеров и испытываю какие-то радостные события, эмоции, приобретая вещи своим близким. Каждый год приобретаю разные сувениры. Какие-то картины, может быть, статуэтки из глины, либо просто какие-то поделки из соломы. Все зависит от настроения.
«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ