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Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?

14 июля 2019 16:58
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Новости Беларуси. Концертные площадки «Славянского базара» были заряжены васильковым настроением гораздо раньше официальной точки отсчета фестиваля, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Артисты стараются приехать пораньше, чтобы прогуляться по улочкам Витебска и купить сувениры. Руслан Алехно, кстати, всегда увозит частичку атмосферы домой.

Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?-1

Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:
В свободные дни я с удовольствием гуляю по городу мастеров и испытываю какие-то радостные события, эмоции, приобретая вещи своим близким. Каждый год приобретаю разные сувениры. Какие-то картины, может быть, статуэтки из глины, либо просто какие-то поделки из соломы. Все зависит от настроения.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ

# Славянский базар в Витебске-2019 # общество # Руслан Алехно # Фотофакт

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