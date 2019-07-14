Какие сувениры покупает Руслан Алехно в Витебске?

Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:

В свободные дни я с удовольствием гуляю по городу мастеров и испытываю какие-то радостные события, эмоции, приобретая вещи своим близким. Каждый год приобретаю разные сувениры. Какие-то картины, может быть, статуэтки из глины, либо просто какие-то поделки из соломы. Все зависит от настроения.

«Невероятные эмоции я сейчас испытываю». Самые яркие события «Славянского базара-2019» в репортаже СТВ