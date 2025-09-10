Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх

Как наши атлеты готовятся получить квоты на участие в зимней Олимпиаде – в репортаже Валерии Карачун.

До начала зимних Олимпийских игр остается меньше полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши спортсмены активно готовятся к главному старту четырехлетия. В середине сентября начнутся квалификационные турниры к Играм. Сколько олимпийских лицензий в фигурном катании получит Беларусь, станет известно позже. Ранее Международный союз конькобежцев обнародовал список спортсменов, допущенных к отбору. В него вошли четверо белорусов.

Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине. К нему допущены два основных фигуриста – Виктория Сафонова и Евгений Пузанов, а также запасные Анастасия Сидоренко и Василий Бараховский. Атлеты прошли несколько этапов проверки и получили нейтральный статус. Чтобы отправиться на Олимпийские игры, фигуристам нужно войти в пятерку лучших.

Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:

Кроме того, что нас допустили к этому отбору, это достаточно непростое испытание будет как для Виктории Сафоновой, так и для Евгения Пузанова. Но мы очень рассчитываем, что наши спортсмены будут представлены на Олимпийских играх в фигурном катании.

Основной претендент на завоевание квоты в женском одиночном катании – Виктория Сафонова. На прошлой Олимпиаде в Пекине она заняла 13-е место. За последние 4 года усовершенствовала технику, а коэффициент сложности программы стал выше.

В мужском одиночном катании за олимпийскую лицензию поборется Евгений Пузанов. Ради спортивного будущего сына семья переехала из Пружан в столицу, полностью поменяла образ жизни. Сейчас Евгений доводит до совершенства усвоенные элементы и готовится получить шанс на олимпийский дебют.