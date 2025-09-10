Белорусские спортсмены готовятся получить квоту на участие в зимних Олимпийским играх
До начала зимних Олимпийских игр остается меньше полугода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши спортсмены активно готовятся к главному старту четырехлетия. В середине сентября начнутся квалификационные турниры к Играм. Сколько олимпийских лицензий в фигурном катании получит Беларусь, станет известно позже. Ранее Международный союз конькобежцев обнародовал список спортсменов, допущенных к отбору. В него вошли четверо белорусов.
Как наши атлеты готовятся получить квоты на участие в зимней Олимпиаде – в репортаже Валерии Карачун.
Олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию пройдет с 18 по 21 сентября в Пекине. К нему допущены два основных фигуриста – Виктория Сафонова и Евгений Пузанов, а также запасные Анастасия Сидоренко и Василий Бараховский. Атлеты прошли несколько этапов проверки и получили нейтральный статус. Чтобы отправиться на Олимпийские игры, фигуристам нужно войти в пятерку лучших.
Михаил Прокопенко, начальник управления национальных команд Министерства спорта и туризма Беларуси:
Кроме того, что нас допустили к этому отбору, это достаточно непростое испытание будет как для Виктории Сафоновой, так и для Евгения Пузанова. Но мы очень рассчитываем, что наши спортсмены будут представлены на Олимпийских играх в фигурном катании.
Основной претендент на завоевание квоты в женском одиночном катании – Виктория Сафонова. На прошлой Олимпиаде в Пекине она заняла 13-е место. За последние 4 года усовершенствовала технику, а коэффициент сложности программы стал выше.
В мужском одиночном катании за олимпийскую лицензию поборется Евгений Пузанов. Ради спортивного будущего сына семья переехала из Пружан в столицу, полностью поменяла образ жизни. Сейчас Евгений доводит до совершенства усвоенные элементы и готовится получить шанс на олимпийский дебют.
Олег Васильев, главный тренер национальной команды Беларуси по фигурному катанию:
Сейчас он полностью посвящает себя фигурному катанию, тренировкам и готовится к этому турниру. Есть сложности. Мы над этим как раз последние недели и месяцы работаем, чтобы стабилизировать исполнение сложных многооборотных прыжков, таких как четверные, четверной тулуп, тройной аксель.
Для достойного выступления на льду недостаточно отработанной техники. Важную роль играет художественная часть программы. Над правильной подачей образа работает хореограф. Перед ним стоит задача – развить у спортсмена чувство ритма, скорректировать осанку и придать движениям выразительность.
Подробности в видео.