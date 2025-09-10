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Новую погранзаставу «Асаревичи» открыли в Брагинском районе

10 сентября 2025 18:44
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На белорусско-украинской границе открыли новый комплекс пограничной заставы «Асаревичи». Под ее контролем находится участок протяженностью около 37 километров, расположенный на границе по фарватеру Днепра в пределах Брагинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ранее застава размещалась в рейдовой барже и в помещениях модульного типа – это ограничивало выполнение служебных задач. Новый же комплекс обеспечит все условия для комфортного проживания и несения службы. Места для хранения и ремонта службы, питомник для собак, городок пограничной службы и спортивные объекты – все соответствует самым высоким стандартам. В комплексе также построен жилой дом для семей военнослужащих. 

Новую погранзаставу «Асаревичи» открыли в Брагинском районе-2

Роман Маковецкий, начальник пограничной заставы «Асаревичи»:
Пограничная застава была оснащена полностью всем новым вооружением. Всей новой техникой, на заставе присутствуют такие городки, как городок пограничной службы, спортивный городок, полоса для тренировки служебных собак, которые позволяют подготавливаться к несению службы. Сегодня созданы все условия, чтобы пограничники выполняли качественно свои задачи. 

Дмитрий Винников, начальник Гомельской пограничной группы:
Данная пограничная застава является современным комплексом зданий и сооружений, где созданы все условия для службы, размещения, быта личного состава. И я уверен, что данный комплекс пограничной заставы позволит усилить охрану госграницы на южном направлении.

Обеспечению пограничной безопасности в Беларуси – внимание особое. Ведь речь идет о защите суверенитета и независимости нашей страны. К слову, «Асаревичи» – третий из шести запланированных к возведению в текущем году объектов подобного рода.

# Государственная граница Беларуси

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