Новую погранзаставу «Асаревичи» открыли в Брагинском районе

На белорусско-украинской границе открыли новый комплекс пограничной заставы «Асаревичи». Под ее контролем находится участок протяженностью около 37 километров, расположенный на границе по фарватеру Днепра в пределах Брагинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее застава размещалась в рейдовой барже и в помещениях модульного типа – это ограничивало выполнение служебных задач. Новый же комплекс обеспечит все условия для комфортного проживания и несения службы. Места для хранения и ремонта службы, питомник для собак, городок пограничной службы и спортивные объекты – все соответствует самым высоким стандартам. В комплексе также построен жилой дом для семей военнослужащих.