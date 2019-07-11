«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Праздник музыки, творчества и дружбы. Сегодня, 11 июля, официально открывается «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов из разных стран и поклонников их творчества.

Организаторы обещают настоящее шоу. А лейтмотив церемонии – «Место, где ты появился на свет». Кстати, сегодня мы узнаем имя победителя детского песенного конкурса и лауреата спецпремии Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

Итак, что сейчас происходит в Летнем амфитеатре, расскажет наш корреспондент Юлия Бешанова.