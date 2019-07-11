«Настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь». Ксения Галецкая о победе на детском конкурсе на «Славянском базаре»
Новости Беларуси. Праздник музыки, творчества и дружбы. Сегодня, 11 июля, официально открывается «Славянский базар в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 28-й раз фестиваль соберет под сводами знаменитого Летнего амфитеатра музыкантов из разных стран и поклонников их творчества.
Организаторы обещают настоящее шоу. А лейтмотив церемонии – «Место, где ты появился на свет». Кстати, сегодня мы узнаем имя победителя детского песенного конкурса и лауреата спецпремии Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Итак, что сейчас происходит в Летнем амфитеатре, расскажет наш корреспондент Юлия Бешанова.
Юлия Бешанова, СТВ:
Стало известно имя победителя детского международного конкурса «Славянский базар». Несмотря на очень серьезную конкуренцию – выступали представители 21 страны – Гран-при завоевала белоруска Ксения Галецкая.
Ксения Галецкая, лауреат XVII Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2019» (Беларусь):
Конечно же, хотелось победить, когда мы сюда ехали. Я больше настраивалась на то, чтобы достойно представить Беларусь. Чтобы все думали: «Беларусь? Ничего себе, сила какая!».
Рада со всеми общаться, просто наслаждаться тем, что ты делаешь, когда ты поешь, когда ты общаешься с конкурсантами. Главное, наслаждаться этим. Потому что это действительно такое большое, масштабное приключение, на которое стоит съездить.
«Весь год готовятся к этому событию». В Витебске открывается «Славянский базар – 2019»