Представитель Казахстана на «Славянском базаре» поделился народной мудростью и рассказал, откуда черпает силу

Адильхан Макин, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):

У нас в истории говорится... По-казахски можно скажу? Живет мужик. У него должно быть 8 сторон, но все в одном. Он должен и петь, он должен и родину защищать, и семью содержать, и быть мужиком. И разносторонним, творческим. А самое главное, сила откуда идет? Сила идет от Всевышнего. Сила идет с небес.

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